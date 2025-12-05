El ICO presenta en Vigo sus principales líneas para vivienda y pymes

El Foro Económico de Galicia celebró el último almuerzo de trabajo del ano, en colaboración coa Zona Franca de Vigo. Un encuentro que contó con la participación del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, como invitado principal. Durante su intervención, el valenciano presentó las principales líneas estratégicas del ICO en el marco de la Adenda al Plan Estratégico, resaltando la atención a dos ámbitos prioritarios: impulso a la construcción de vivienda destinada a alquiler asequible y el apoyo al crecimiento de las pymes.

A la cita asistieron una veintena de miembros del Foro, encabezados por su director, Santiago Lago, y por David Regades, delegado do Estado en la Zona Franca de Vigo.