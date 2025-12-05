El ICO abre una oficina permanente en la Zona Franca de Vigo

Tras la reunión de ayer con el Foro Económico de Galicia, el presidente del ICO (Instituto de Crédito Oficial), Manuel Illueca, rubricó un convenio de colaboración con Zona Franca de Vigo que, entre otras medidas, incluye la apertura en la sede central del Consorcio de su primera oficina de representación permanente en Galicia.

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el presidente del ICO suscribieron el convenio, que incluye la cesión de espacio al banco público que tendrá sus instalaciones, con ámbito para toda Galicia, en la sede central del Consorcio en la rúa Areal.

«El objetivo es convertirlo en un punto de encuentro y atención con el tejido empresarial gallego. La oficina de representación permanente de ICO estará coordinada por Javier Lourido, asesor territorial de la entidad en la comunidad autónoma», han explicado fuentes de Zona Franca.

La iniciativa del ICO, enmarcada en los planes del ICO en su despliegue territorial y de descentralización, tendrá continuidad en otras comunidades con el objetivo de acercar su actividad a empresas y personas