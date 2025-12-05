Armón Vigo bota el Július Geirmundsson, el tercer buque que produce en cuatro años para Islandia

El Július Geirmundsson es un pesquero de 67 metros de eslora encargado a Armón por la islandesa Hraðfrystihúsið Gunnvör (HG). Es, también, el tercer buque que el grupo asturiano produce en Vigo para las gélidas aguas islandesas en solo cuatro años. Y ya está en el agua. Astilleros Ría de Vigo ha botado esta tarde el arrastrero congelador.

En un acto privado, el buque comandado el año pasado ha completado sin contratiempos la bajada a la ría de Vigo, hito clave en el proceso constructivo de esta unidad que nace para sustituir a otra de la armadora que tiene el mismo nombre, aunque en este caso construida en 1987.

La construcción, la número CR-05 de Astillero Ría de Vigo, consiste en un arrastrero congelador que tendrá en concreto unas dimensiones de 67,1 metros de eslora por 16 de manga y contará con un motor principal MAN de 3600 kW

Construcciones previas

El Július Geirmundsson es el tercer barco para Islandia que produce Armón en Vigo desde 2021. El primero fue otro arrastrero, el Baldvin Njalsson, en este caso encargado por la pesquera Nesfiskur EHF. Se trataba de un arrastrero de 66,3 metros de eslora por 16 de manga. El segundo buque fue un oceanográfico, el Þórunn Þórðardóttir, encargado en este caso por el Instituto de Investigación Marina y de Agua Dulce del país (el Hafrannsóknastofnun).

Ahora es el turno de este pesquero de HG, que como los anteriores cuenta con el trabajo de diseño de la también islandesa Skipasýn.

Esta botadura es la segunda que se realiza en las antiguas instalaciones de Hijos de J. Barreras en menos de 15 días. El pasado 22 de noviembre fue el turno del Na Hiro E Pae, el primer ferri que se produce en este astillero en casi 15 años. En este caso, con destino a la Polinesia Francesa.