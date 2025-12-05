Armón Vigo bota el Július Geirmundsson, el tercer buque que produce en cuatro años para Islandia
El arrastrero de 67 metros de eslora fue botado en Astilleros Ría de Vigo, del grupo asturiano
El Július Geirmundsson es un pesquero de 67 metros de eslora encargado a Armón por la islandesa Hraðfrystihúsið Gunnvör (HG). Es, también, el tercer buque que el grupo asturiano produce en Vigo para las gélidas aguas islandesas en solo cuatro años. Y ya está en el agua. Astilleros Ría de Vigo ha botado esta tarde el arrastrero congelador.
En un acto privado, el buque comandado el año pasado ha completado sin contratiempos la bajada a la ría de Vigo, hito clave en el proceso constructivo de esta unidad que nace para sustituir a otra de la armadora que tiene el mismo nombre, aunque en este caso construida en 1987.
La construcción, la número CR-05 de Astillero Ría de Vigo, consiste en un arrastrero congelador que tendrá en concreto unas dimensiones de 67,1 metros de eslora por 16 de manga y contará con un motor principal MAN de 3600 kW
Construcciones previas
El Július Geirmundsson es el tercer barco para Islandia que produce Armón en Vigo desde 2021. El primero fue otro arrastrero, el Baldvin Njalsson, en este caso encargado por la pesquera Nesfiskur EHF. Se trataba de un arrastrero de 66,3 metros de eslora por 16 de manga. El segundo buque fue un oceanográfico, el Þórunn Þórðardóttir, encargado en este caso por el Instituto de Investigación Marina y de Agua Dulce del país (el Hafrannsóknastofnun).
Ahora es el turno de este pesquero de HG, que como los anteriores cuenta con el trabajo de diseño de la también islandesa Skipasýn.
Esta botadura es la segunda que se realiza en las antiguas instalaciones de Hijos de J. Barreras en menos de 15 días. El pasado 22 de noviembre fue el turno del Na Hiro E Pae, el primer ferri que se produce en este astillero en casi 15 años. En este caso, con destino a la Polinesia Francesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días
- Un buque ro-ro de 200 metros de eslora solicita asistencia a 8 millas de la ría de Vigo