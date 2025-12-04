Reganosa aterriza en Australia con su primer gran contrato en Oceanía

Desde Galicia hasta las antípodas, Reganosa logra su primer contrato en Oceanía al ser seleccionada por Squadron Energy, líder australiano en energías renovables, para operar y mantener la parte terrestre de la nueva terminal de GNL de Port Kembla, en Nueva Gales del Sur. La adjudicación llega tras un proceso de concurrencia internacional y supone un importante salto en la estrategia de expansión global de la compañía. Inicialmente, el contrato se extenderá durante cinco años, con opción de ampliarse otros tres si así lo decide la energética australiana.

Reganosa asumirá la gestión integral de las instalaciones terrestres del complejo: estación de medida, sala de control, sistemas auxiliares y equipos asociados al atraque y transferencia de gas. Para la empresa, esta alianza demuestra su capacidad de competir y ganar confianza en mercados altamente exigentes, consolidando una trayectoria que ya suma presencia en los cinco continentes.

La terminal de Port Kembla está llamada a desempeñar un papel decisivo en el abastecimiento energético del país. Conectada a la red mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas de diámetro, permitirá atender la demanda de grandes núcleos industriales y urbanos de la costa este.

La infraestructura, considerada un modelo de primer nivel en terminales FSRU (unidades flotantes de almacenamiento y regasificación), puede almacenar 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado y regasificar hasta 130 PJs al año —equivalentes a 3,61 bcm o 36.000 GWh—. Con este volumen, podrá cubrir hasta un 70 % de la demanda del mercado oriental del país y responder a los picos de consumo que se esperan en los próximos años.