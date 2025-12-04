Filosa admite errores en la estrategia eléctrica: «La estamos corrigiendo»

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, lleva unos días ajetreados. De contentar a Italia con la presentación del nuevo Fiat 500 híbrido en Turín pasó a una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, para regresar ayer al viejo continente y acudir a un encuentro organizado por Goldman Sachs sobre la industria de la automoción. El italiano no se cortó y analizó la situación de la empresa con planta en Vigo, tanto sobre lo que espera para el futuro como lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y en ese sentido, Filosa fue claro sobre la apuesta que ha tenido la compañía desde su creación por los coches cero emisiones: «Nuestra estrategia eléctrica estaba equivocada, la estamos corrigiendo».

Tras la reunión con Trump el día anterior y por los lazos del grupo con el gigante norteamericano, buena parte de la conversación se centró en la situación de Stellantis en EE UU. Filosa contó que se han adaptado a lo que demandaban los consumidores, refiriéndose a las decisiones tomadas a nivel de producto para intentar recuperar cuota de mercado, pero admitiendo que todavía «queda trabajo por hacer».

En este sentido, también hizo alusión al mercado europeo, en el que perdieron aún más cuota a nivel porcentual. Ahí el CEO señaló un «problema ejecución que debemos mejorar», además de culpar «a la regulación» de la situación que vive la industria por la apuesta al 100% de la Unión Europea por los coches eléctricos para 2035. «Algunas suposiciones eran erróneas, pero escuchamos al mercado y revisamos nuestra estrategia en cuatro meses», concluyó Filosa, que añadió: «El nuevo método ya está generando avances significativos».

Sobre el cambio que espera de la UE, para Filosa éste debería apoyarse en la descarbonización, la preservación del empleo en Europa y la rentabilidad de los clientes, algo que considera «fácil de aplicar». «Veamos qué sucede el 10 de diciembre», dijo sobre las esperadas medidas que, según dijo el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, podrían retrasarse «unas semanas».

¿Qué hace Stellantis para recuperar la cuota de mercado en Europa? Filosa habló de cuatro «armas»: los coches chinos de Leapmotor («queremos aprender y además traer parte de su competitividad a nuestros productos») y las apuestas por vehículos del segmento A (como el nuevo Fiat 500), del segmento B (citó la plataforma Smart car, de tipo low-cost, «la más competitiva») y del C (de la plataforma STLA Medium). El CEO se olvidó en este caso de lo que puede aportar la STLA Small, que se implantará en Vigo, Zaragoza y Pomigliano d’Arco (Italia) y que precisamente harán coches compactos y del segmento B, como el Peugeot 2008 vigués.

Por otro lado, Filosa también hizo alusión a lo que espera de la apuesta del grupo por el norte africano. Comparándolo con la posición en Sudamérica, «dominante», el CEO aspira a «crecer a través de la localización» y «disfrutar de un éxito similar». Para ello, desveló que tienen «mucho espacio para crecimiento» en países como Turquía, «pero también Argelia, que es un gran mercado de interés para nosotros».