Yolanda Díaz lo confirma: esta es lo que podría subir el SMI en Galicia durante 2026

Tras la subida de las pensiones para el próximo año, el siguiente objetivo del Gobierno es asegurar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026. Así lo ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Aunque la medida sería bien recibida por la mayoría de trabajadores gallegos y del resto de España, la tarea del Ejecutivo será cerrar el acuerdo con la patronal y los sindicatos antes de llevar la propuesta al Congreso de los Diputados.

Este 2025 se produjo la última subida del SMI, un incremento del 4,4% que hacía subir la cuantía desde los 1.134 euros a los 1.184 euros actuales. Aunque Díaz ha intentado conseguir otro incremento a lo largo de este año, todas las reuniones con los agentes sociales se han cerrado sin acuerdo.

Desde que se formó el Gobierno de coalición en 2018, la subida acumulada del SMI es del 61%. A día de hoy, los trabajadores que cobran el SMI reciben unos 16.576 euros brutos al año repartidos en 14 pagas.

Subida del SMI desde 2018. / Ministerio de Trabajo y Economía Social

Casi 90 euros más en la nómina

Los sindicatos han pedido a Yolanda Díaz que aumente de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional en España. Desde UGT y CCOO abogan para que este incremento sea del 7,5%, para que represente el 60% del salario medio del país, como establece la Carta Social Europea.

Si estas previsiones se cumplen, el SMI ascendería hasta los 1.273 euros brutos al mes. Sin embargo, esta subida tendría una parte negativa, ya que pasaría los límites de Hacienda y los trabajadores que lo cobrasen estarían obligados a tributar el IRPF en la Declaración de la Renta.

No sería la primera vez que surge este problema. Este mismo año, Yolanda Díaz y María Jesús Montero tuvieron que llegar a un acuerdo y, en el último momento, las personas que perciben el SMI quedaron exentas de la obligación de presentar la Renta de 2024.

Ahora, falta que esta medida sea negociada por los agentes sociales y el Gobierno antes de que sea aprobada en el Congreso de los diputados. Las pretensiones del Ejecutivo son que la subida del SMI pueda entrar en vigor ya a inicios del 2026.