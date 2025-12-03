Sánchez llama a «pisar el acelerador del coche eléctrico» y anuncia 1.280 millones más para estimular el sector

El Gobierno ha lanzado esta mañana el nuevo Plan España Auto 2030, estructurado en torno a 25 medidas para estimular la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular. El acto de presentación ha sido clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llamado a «pisar el acelerador del coche eléctrico» y ha anunciado una batería de ayudas para el próximo año: 400 millones de euros para la compra de estos coches cero emisiones, 300 millones para expandir la infraestructura de recarga y otros 580 millones más para el Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). En total, 1.280 millones en apoyos para el sector.

«Nos enfrentamos a un reto mayúsculo», ha reconocido Sánchez durante la clausura del acto en relación a «transformar la mayor industria de nuestro país», pero también se ha mostrado convencido de alcanzar los hitos marcados. «Creo que podemos hacerlo posible», ha insistido.

Según Sánchez, este plan nace «fruto de la estrecha colaboración» con las empresas y de estas 25 medidas ha destacado tres ejes. El primero de ellos se centra en el coste de los coches eléctricos: «Necesitamos fabricar coches eléctricos en España que sean asequibles para la clase media del país».

Así, y tras las sucesivas ediciones del Plan Moves, Sánchez ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha «una nueva línea de ayudas» que llevará por nombre Plan Auto Plus y que estará dotado de esos 400 millones de euros en ayudas para 2026. Serán gestionados por el gobierno central «porque nos hemos hecho eco de los lamentos y demandas legítimas del sector».

Por otro lado, habrá otros 300 millones para el «despliegue de los puntos de recarga». El plan se llamará Moves Corredores y busca la instalación de los enchufes en las llamadas «zonas sombra», es decir, en aquellas carreteras donde hoy no hay opciones de carga para el coche eléctrico. En este sentido, Sánchez ha adelantado que trabajarán para tomar medidas que reduzcan la burocracia y también que, en este caso, contarán con las comunidades autónomas y ayuntamientos para acelerar permisos.

El tercer eje se centra en la industria. «No vamos a poder competir con mercados gigantes, como China o EE UU, si no es con innovación», ha recordado el presidente del Ejecutivo. Por ello, ha explicado que el Plan España Auto 2030 centrará «una de sus principales patas» en la innovación y competitividad del sector, por lo que se dispondrán de nuevas partidas para el Perte VEC. En concreto, esos 588 millones de euros más para el próximo año.

«Tenemos que aspirar a concebir coches Made by Spain, un sello de calidad distintivo», ha señalado, «podemos lograrlo; España debe ser vanguardia»

Anfac

El presidente de la patronal de fabricantes automovilísticos Anfac, Josep María Recasens, ha asegurado en el acto que el plan «planifica, incentiva y regula», y ha dicho que entre sus objetivos está atraer al país «todo aquello que está por construir en Europa».

De las 25 medidas en las que está estructurado el plan, Recasens ha destacado varias de ellas por estar dirigidas a fomentar el crecimiento, la estabilidad y la competitividad en toda la cadena de suministros, poniendo las condiciones necesarias para que inversores nacionales y europeos apuesten por España, pero también los extranjeros, «para que se establezcan, generen valor, transfieran conocimiento y propiedad intelectual».