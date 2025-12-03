Motherson puja desde Palencia por las defensas del 2008 vigués que se producen en Redondela

La factoría redondelana de Opmobility, antes conocida como Plastic Omnium, celebró su 35 aniversario hace poco más de un mes. Lo hizo como uno de los proveedores de referencia de Stellantis Vigo, planta para la que produce los parachoques de las furgonetas K9 y del P24, el actual Peugeot 2008. En el primer caso, la carga de trabajo está pactada hasta por lo menos 2032. En el segundo, la empresa está pendiente de continuar haciendo las defensas del reemplazo del SUV, conocido internamente como P1X, es decir, el futuro 2008. Pero en la puja hay al menos otro pretendiente: el grupo indio Motherson plantea producir los parachoques en su planta de Palencia para enviarlos a Salceda, donde serían pintados antes de la entrega. Están en juego, al menos, un centenar de empleos en Redondela.

La apuesta de Opmobility en Vigo

Opmobility es uno de los principales proveedores con casi 450 trabajadores directos, que se van hasta los 600 sumando eventuales y ETT. En su factoría producen los parachoques delanteros y traseros de los vehículos que se ensamblan en Balaídos. El actual 2008 dejará su sitio a la próxima generación con la entrada de la plataforma STLA Small. Y, por ello, Stellantis está en pleno reparto de componentes, como es el caso reciente de las espumas de los asientos, adjudicados a Copo, o las bombas de calor, para Denso Vigo.

La puja de Motherson por el contrato

Una de las muchas piezas que faltan por asignar son los bumpers, los parachoques. La referencia para Vigo es la factoría redondelana, pero en la terna por seguir fabricando para el SUV se ha colado Motherson. Según pudo saber este medio en diversas fuentes del sector, la empresa está pujando fuerte por hacerse con el contrato, para lo que utilizarían la inyección de su planta SMP de Palencia y la pintura en SMRC, en Salceda de Caselas. Eso sí, la operación es difícil, tanto por la distancia de la factoría castellanoleonesa como por el espacio en la gallega, con una cabina de pintura pequeña.

Trabajadores de Opmobility, durante la fabricacion de componentes de automocion. / Antonio Pinacho

Como trasfondo de esta historia está también el interés que la multinacional india habría mostrado en la división de interiores del grupo Forvia (antes conocido como Faurecia), con una planta en Ourense (Faurecia Automotive España) que precisamente se queda sin carga de trabajo en 2027 al perder la producción del salpicadero y la guantera para el P1X.

La incertidumbre sobre los empleos en Redondela

De esta oferta lanzada por Motherson están al tanto en Redondela, donde la dirección no se ha mostrado muy optimista con la plantilla. De confirmarse la pérdida de la producción de estos parachoques sobraría un centenar de trabajadores en la factoría, que precisamente supedita nuevas inversiones a lograr este contrato. «Si el proyecto llega le haremos frente con las inversiones necesarias para acompañarlo», dijo a FARO el responsable de la planta, Eduardo Villanueva, en mayo de 2024.