Indra vende su negocio de externalización de servicios a Teknei por 96,6 millones

Indra ha vendido su negocio de externalización de servicios, conocido como BPO, en siete países a la compañía vasca Teknei por 96,6 millones de euros. Los países incluidos en la operación son España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal, según ha comunicado la empresa.

Esta decisión se enmarca en el plan estratégico de Indra, cuyo foco está puesto en reforzar su posición en los sectores de defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas digitales. El negocio vendido formaba parte de Minsait, la filial de tecnología y consultoría de Indra.

Ambas compañías han manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar una integración fluida de los profesionales, equipos y clientes. Para Teknei, la adquisición del negocio de BPO de Indra está alineada con su propio plan estratégico de crecimiento, con el cual aspira a alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en el año 2030. La compra refuerza significativamente su posición en el mercado de servicios tecnológicos y externalización de procesos, donde ya cuenta con grandes clientes en sectores como la banca, los seguros y la administración pública.

Indra ha asegurado que la venta a Teknei garantizará la continuidad operativa y la calidad del servicio para todos los clientes, mediante la transferencia de contratos y tecnología. Un elemento fundamental del acuerdo es el traspaso ordenado de los profesionales, que incluye una cláusula social que asegura la transferencia de más de 5.000 trabajadores a Teknei. Esta cláusula compromete a la compañía compradora no solo a mantener el puesto de trabajo de estos profesionales durante al menos dos años tras el cierre de la operación, sino también a conservar sus condiciones actuales y antigüedad.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado que este movimiento permite a la empresa avanzar en su plan estratégico y orientar sus inversiones a los "sectores prioritarios" definidos en su hoja de ruta. Por su parte, el consejero delegado de Teknei, Joseba Lekube, ha afirmado que la adquisición del negocio de BPO de Indra contribuirá a aumentar la escala de su empresa y a reforzar su posición en el mercado de los servicios tecnológicos. Lekube ha añadido que con la incorporación suman capacidades críticas en procesos complejos y talento altamente especializado, lo que les permitirá ofrecer soluciones más completas e innovadoras, siendo una palanca para acelerar su crecimiento hacia el objetivo de 2030.