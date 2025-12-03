Gadisa ficha a 27 retornados gallegos del plan ‘Retorna Cualifica Emprego’

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer la sede de Gadisa Retail en Betanzos para poner en valor la colaboración público-privada en materia de empleo y conocer de primera mano la incorporación de 27 gallegos retornados al equipo dentro del programa Retorna Cualifica Emprego, que busca facilitar el regreso de profesionales gallegos desde el exterior.

Durante la visita, estuvo acompañado por el presidente y consejero delegado del Grupo Gadisa, Roberto Tojeiro, así como por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. La comitiva recorrió las oficinas centrales, la plataforma de productos no perecederos y la plataforma de producto fresco, donde se entrevistaron con parte de los nuevos trabajadores que se incorporan a la empresa.

De los 27 profesionales, 21 desempeñan su labor en la plataforma de producto no perecedero, mientras que los otros seis se han integrado en establecimientos de A Coruña, Ourense y Pontevedra. La incorporación de este personal forma parte de la estrategia de Gadisa Retail para atraer y retener talento del exterior, reforzar el arraigo al territorio y contribuir a la cohesión social mediante la creación de empleo en Galicia.

Gadisa Retail es la compañía de su sector que más puestos de trabajo directos genera y sostiene en Galicia: 8.880. Como empresa familiar gallega, la participación en el programa Retorna Cualifica Emprego refleja su compromiso con la comunidad y su apuesta por ofrecer oportunidades a gallegos y gallegas cuyos familiares emigraron, brindándoles la posibilidad de recuperar sus raíces con un proyecto de vida presente y futuro.