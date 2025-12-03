BBVA Research recorta al 2,9% su previsión para el PIB de 2025, pero eleva su estimación de 2026 al 2,4%

BBVA Research ha recortado una décima su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,9%, dado el menor avance respecto a lo previsto en el tercer trimestre, aunque ha mejorado en otra décima, hasta el 2,4%, su estimación para 2026 y ha calculado que el impulso económico en 2027 será del 2%.

En el informe 'Situación España' de diciembre de 2025, publicado este miércoles, el servicio de estudios de BBVA estima que el crecimiento en el cuarto trimestre de 2025 podría situarse alrededor del 0,7%, algo por encima de lo observado en el tercer trimestre del año, con una composición de la demanda más equilibrada. Así, BBVA Research espera que el incremento promedio del PIB este año se sitúe en el 2,9%, significativamente por encima de la media de los últimos 30 años (un 2,1%) y del crecimiento de la Eurozona (un 1,4%).

Para los economistas de BBVA, el 2025 marca el regreso de la demanda interna como motor del crecimiento, frente a contribuciones negativas de la demanda externa, toda vez que el consumo de no residentes modera su avance y que las importaciones responden a la mejora del consumo de los hogares y de la inversión.

Desaceleración de la actividad

De cara al futuro, los economistas estiman que la expansión continuará en 2026 y 2027, con un crecimiento del 2,4% y el 2%, respectivamente. BBVA Research percibe un proceso de desaceleración de la actividad, que continuará derivada del agotamiento de la contribución al crecimiento del turismo extranjero, de las dificultades que siguen afrontando las exportaciones de bienes y de una política fiscal que se volverá contractiva a partir del segundo semestre de 2026.

Asimismo, el incremento de los aranceles, la incertidumbre comercial y la apreciación del euro frente al dólar podrían tener un impacto "algo mayor" que lo anticipado. Si bien es cierto que los datos muestran una excesiva volatilidad durante los últimos meses, la pérdida de competitividad observada por el incremento en los costes de exportación y la apreciación del euro frente al dólar podrían tener efectos "más duraderos" de los inicialmente estimados, según se avisa en el estudio.

Creación de empleo

La fuerza de trabajo seguirá aumentando, en parte gracias a la inmigración, lo que permitirá que se creen alrededor de 480.000 puestos de trabajo en promedio anual durante los próximos dos años.

Se espera que la población activa aumente en torno a 400.000 personas, tanto en 2026 como en 2027, en línea con lo observado en 2025. A esto contribuye, en cierta medida, el incremento cíclico que se está observando en la tasa de participación de los trabajadores españoles. Sin embargo, buena parte del impulso se explica por el incremento en la población de nacionalidad extranjera.

Descenso de la inflación

Las previsiones de BBVA Research apuntan a una tendencia de lento descenso de la inflación, que bajará al 2,5% y al 2,2% en 2026 y 2027, respectivamente, lo que "facilitará la recuperación del poder adquisitivo de los salarios", según han vaticinado los expertos.

En este sentido, desde el servicio de estudios de BBVA han pronosticado que la progresiva mejora de la renta disponible de los hogares (un 2,4% y 1,9% en términos reales, en 2026 y 2027, respectivamente) apoyará la recuperación del consumo privado (un 2,9% y un 2%, respectivamente).

A esto contribuirá el crecimiento de las rentas laborales, que avanzan principalmente por el incremento de la creación de empleo, pero también como consecuencia de la progresiva recuperación de los salarios.

En este contexto, los economistas prevén que la política monetaria será expansiva, lo que junto a los balances saneados de las empresas, hogares y bancos impulsará la financiación, favoreciendo particularmente la inversión, que crecerá un 6,4% y un 4,9% en 2026 y 2027, respectivamente.

Se asume que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el tipo de depósito en el 2% durante los próximos 12 a 18 meses, gracias a la combinación de una inflación en línea con el objetivo, el bajo crecimiento de la eurozona y la incertidumbre sobre las consecuencias que tendrán el incremento del gasto en defensa y el uso del fondo de infraestructuras en Alemania.

Aumento del precio de la vivienda

De su lado, los expertos esperan que la inversión en vivienda se acelerará durante los próximos años un 6,2% y un 6,4% en 2026 y 2027, respectivamente, apoyada por los vientos de cola que impulsarán la demanda. Pese a ello, las ventas de viviendas permanecerán prácticamente estables en 2025 y 2026 en torno a las 725.000 unidades al año.

"Se trata de un comportamiento que no responde a un debilitamiento de la demanda, sino a la falta de producto disponible y al consecuente encarecimiento de la vivienda", ha advertido la entidad.

En cuanto a los precios, se prevé que seguirán creciendo con fuerza, por encima del 10% este año y alrededor de un 9% el próximo, lo que implicará que parte de la demanda potencial quede excluida por la imposibilidad de afrontar el pago.

Fondos europeos

El informe también pone de manifiesto que la aceleración de la ejecución de los fondos ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el incremento en el gasto en defensa apoyarán el avance de la demanda interna.

Conforme se acerque el verano de 2026, la sensación de urgencia para gastar los fondos NGEU irá aumentando, por lo que se esperan esfuerzos por parte de las administraciones públicas para agotar los recursos, ya sea redirigiendo parte de los que no se hayan utilizado hacia otros proyectos o usos, o acelerando las licitaciones y subvenciones pendientes.

Alcanzar el objetivo de gastar la totalidad del dinero disponible en el plazo establecido (antes de agosto de 2026) implicaría un incremento de más del 60% en la ejecución observada en 2025, lo que podría llevar a que la inversión en construcción no residencial aumente un 6,7% en 2026, casi el doble de lo que se incrementaría este año.

Por su parte, los compromisos adquiridos para mejorar la seguridad europea han traído una avalancha de acuerdos en el Consejo de Ministros: desde abril de este año se ha aprobado gastar casi 40.000 millones de euros en materia de defensa.

De acuerdo a BBVA Research, los efectos multiplicadores de este tipo de impulso dependen del momento del ciclo económico y de la dependencia de las importaciones para satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios por estos motivos.