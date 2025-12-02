La viguesa Via Galicia Transportes incorpora su primer camión «duotrailer»

Via Galicia Transportes, empresa del área de Vigo, da un paso decisivo en la modernización de sus operaciones con la puesta en marcha de su primer camión de tipo «duotrailer», con el que cubrirá la ruta troncal Vigo–Madrid. El vehículo estará destinado a dar soporte directo al flujo de mercancía de la red Palletways, de la que la compañía es agencia oficial en Pontevedra.

Se trata de un camión con 32 metros de longitud y hasta 70 toneladas de MMA (Masa Máxima Autorizada), lo que según la empresa permitirá «absorber un mayor volumen de envíos diarios, optimizar la consolidación de palets y mejorar la eficiencia del servicio hacia el hub nacional de Palletways en la capital». En concreto, posibilitará incrementar un 70% la capacidad por viaje. Según Juan José Presa, propietario del grupo, la incorporación «es un paso estratégico».