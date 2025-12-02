La venta de coches crece un 18% en Galicia y las marcas chinas superan el 11% de cuota

Las matriculaciones de coche pegan un acelerón a solo un mes de cerrar el año. Las 2.758 unidades comercializadas en noviembre suponen un avance de casi el 18% (17,7%, concretamente) y el acumulado llega a las 27.082 unidades, un alza del 8,9% respecto a los primeros once meses del año pasado. A ello contribuyeron las marcas chinas, que no dejan de crecer en la comunidad, con 3.018 matriculaciones y una cuota de mercado del 11,1%.

Según datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), del total de coches entregados en noviembre en Galicia, 443 eran de gasolina, casi un 40% menos respecto a noviembre de 2024, mientras que 108 eran diésel, cayendo un 29,4%. Por su parte, el resto de propulsiones (incluyendo eléctricos, híbridos y de gas) subió un 51,7%, hasta 2.207 unidades.

Por provincias, en A Coruña se vendieron 1.109 coches en noviembre, un 8,73% más; en Lugo se dispararon un 61,5% en noviembre, con 462 unidades; en Pontevedra se matricularon 914 unidades, un 22,8% más, y Ourense fue la única provincia donde cayeron las matriculaciones, con 273 en noviembre, un 7,14% menos.