Stellantis Madrid producirá en todo 2026 lo que Balaídos en solo un mes

La dirección de Stellantis Villaverde (Madrid) trasladó a la plantilla las previsiones para la producción del próximo año. Según confirmaron fuentes sindicales, la previsión es de unos 53.500 vehículos, lo que supondrá un 45% menos respecto a los 93.750 proyectados a final de este año. La disminución supone que la factoría fabricará en todo el año casi tanto como Stellantis Vigo en un mes y se debe al volumen de ventas previsto, pero dejando claro que la cifra oscilará en función del mercado.

En enero de este año el anterior jefe de la región Europa Ampliada de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, anunció la plataforma STLA Small para Balaídos y Figueruelas (Zaragoza), asegurando que para Madrid anunciarían sus planes antes de acabar el año. La planta recibió la semana pasada la visita de su sustituto, Emanuele Cappellano, que a falta de un mes para que acabe el curso no ha adelantado qué será de la planta una vez finalice el modelo que produce, el Citroën C4 (y su versión C4 X).

A partir del 1 de enero, Stellantis Villaverde contará con solo un turno de producción, el de la mañana.

Por otro lado, el CEO del grupo, Antonio Filosa, volvió a insistir ayer en un cambio en los planes comunitarios para las emisiones y el veto a los motores de combustión en 2035. En este sentido, se alineó con lo que demanda el canciller alemán, Friedrich Merz, que apela a levantar esa prohibición. «Acogemos con satisfacción y agradecemos sinceramente el apoyo concreto y decidido del gobierno alemán a la propuesta de revisión de la normativa europea en el sector de la automoción», indicó Filosa.