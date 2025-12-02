El dron de la viguesa Seadrone para la Armada supera las pruebas de mar: así navega el SEAD 23
La unidad, encargada por 1,1 millones de euros, será entregada la próxima semana en Rota
La viguesa Seadrone, especializada en el diseño y fabricación de barcos autónomos, ha completado con éxito las pruebas de mar de su dron marino (USV) pensado para labores de vigilancia y defensa. Esta primera unidad de tipo comercial de la Sead 23, cuyo prototipo fue testado ya ampliamente por la Armada, se entregará la próxima semana en el conocido como Ceventa, el Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados de la Armada que se ubica en la Base Naval de Rota, en Cádiz.
Seadrone, que pertenece a la madrileña Zelenza, se hizo en diciembre del año pasado con este contrato lanzado por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. En los últimos días la empresa creada por el ingeniero naval Íñigo Echenique ha estado testando la embarcación de casi 7 metros de eslora (6,9, concretamente) por aguas de la ría viguesa.
Según Zelenza, el dron cuenta con un motor diésel de 240 CV para una autonomía de hasta 300 millas a máxima velocidad. Está equipado con sensores para tareas de reconocimiento en superficie y bajo el agua, además de con diversos sistemas de defensa. Entre ellos destaca la torreta Guardian Aspis de Escribano, colaboraciones con Instalaza en munición de precisión y capacidades antiminas.
El dron, que ya ha pasado por diversos test en ejercicios internacionales con la Armada y la OTAN, realizará ahora ensayos en misiones de vigilancia o apoyo logístico en Rota.
