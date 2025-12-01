Muere António Mota, histórico de la construcción portuguesa

António Mota, líder histórico del Grupo Mota-Engil y presidente durante más de 27 años, falleció ayer en Oporto. «Despedimos a un hombre extraordinario, un empresario visionario que deja tras de sí un legado único, conocido por su espíritu humanista y su solidaridad con la sociedad, y por la huella que dejó en todos los que lo conocieron», destacaron desde la firma lusa, referente de la construcción: «Mota-Engil pierde a una figura destacada de su historia, a quien debe gran parte de lo que es hoy: un grupo multinacional, reconocido por la calidad de su ingeniería y bajo una dirección muy comprometida con cada cliente y socio».