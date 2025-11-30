Inditex apuesta por menos cantidad y más calidad: Zara cierra más de 50 tiendas en España en 2025

Inditex cerró 52 tiendas de Zara en España durante el primer trimestre de su ejercicio 2025, como parte de una estrategia para optimizar su red comercial, apostar por locales más grandes y cada vez más digitales.

Menos tiendas, más experiencia física

Inditex ha cerrado unas 136 tiendas en todo el mundo durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025, y 52 de esas clausuras corresponden a Zara en España, según diversos medios económicos.

Este recorte se enmarca en una estrategia clara de transformación del retail: la compañía está apostando por reducir el número de locales, pero a la vez aumentar su tamaño y su capacidad tecnológica y experiencial.

Al cierre de ese trimestre, Inditex declaraba 5.562 tiendas operativas, frente a las 5.698 del mismo periodo del año anterior, lo que significa una caída neta del 2,39%.

El ajuste de Zara en España

Zara es la marca más afectada por los recortes: con sus 52 cierres netos, lidera la reducción dentro del grupo. Según Vozpópuli, el número de tiendas de Zara con esta pérdida cae de 1.806 a 1.754.

Tienda de Zara durante las rebajas. / Iñaki Osorio

Este fenómeno no es puntual: desde 2020, Inditex ha recortado más de 500 tiendas de Zara, lo que demuestra un reajuste a largo plazo en su red física.

Eficiencia y modernización

La razón que argumenta Inditex es de eficiencia y modernización. En lugar de multiplicar locales, quiere que cada tienda gane en productividad. Para lograrlo, la compañía invierte en espacios más amplios, que integren tecnología, reorganización logística y experiencia al cliente.

De hecho, la empresa espera que su superficie comercial bruta crezca un 5% entre 2025 y 2026, incluso con menos tiendas, gracias a las grandes aperturas y reformas.

Esta tendencia también viene acompañada de una mayor inversión logística: Inditex destinará 1.800 millones de euros en 2025 para reforzar su plataforma tecnológica y su red de distribución —incluyendo un nuevo centro logístico para Zara en Zaragoza.

Consecuencias para el consumidor del sector

Para los clientes, menos tiendas no significa menor presencia física, sino una apuesta por flagships (tiendas insignia) más modernos y completos .

. Las tiendas cerradas probablemente sean las de menor rendimiento o menos estratégicas, mientras que las nuevas o reformadas serán puntos clave para reforzar la imagen omnicanal de Zara.

En el sector del retail de moda, este movimiento refleja una transformación general: la digitalización obliga a repensar la red física, no solo como puntos de venta, sino como elementos estratégicos de marca.

En resumen, el cierre de 52 locales de Zara en España no parece ser un ajuste aislado, sino parte de un plan más amplio de Inditex para optimizar su red física hacia un modelo más digital, eficiente y experiencial.