La economía gallega exprime la recta final de un 2025 de crecimiento a todos los niveles

La economía gallega pisa fuerte en un escenario de récord de empleo, más ingresos y mayor conectividad que nunca en un planeta cada vez más globalizado. Funciona como una locomotora que corre rápido, con todas sus piezas bien engrasadas. Y avista la recta final del año con los deberes hechos, imponiéndose a la incertidumbre y las tensiones geopolíticas que ha traído consigo el nuevo orden mundial. «Una evolución positiva» son las palabras que más repiten los grandes motores de la comunidad, consultados por FARO. Automoción, industria pesquera, textil, metal, transporte, logística, biotecnología, naval y turismo aprueban un 2025 que concluirá al alza. Un crecimiento que evidencia la competitividad de la región y redunda en beneficio de su riqueza.

La automoción mantiene su «peso estratégico» sin fisuras

La automoción gallega ha capeado con éxito la tormenta que se siente a nivel internacional. El Clúster de Automoción e Mobilidade de Galicia (Ceaga) afirma que el sector «mantiene su peso estratégico» y deja atrás la mínima caída del 1,5% en la facturación de 2024, hasta los 12.800 millones. Galicia sigue aportando uno de cada cinco vehículos fabricados en España, mientras la industria de componentes logra un récord histórico de exportaciones con un aumento del 10%. Como grandes hitos, Ceaga ha revalidado el sello de excelencia Gold Label y ha sido designado por la UE para liderar el único Euroclúster del ecosistema de movilidad, transporte y automoción.

La industria de productos del mar consolida su músculo

Este año también ha sido dulce para la industria transformadora y comercializadora de productos del mar. Conxemar afirma que «la mayor parte de los operadores señalan que han crecido este ejercicio», en línea con una subida prevista del 3,6% en la facturación, por encima de los 19.000 millones. El valor añadido avanza más, un 8,2%, señal de procesos más eficientes y actividades de mayor aportación económica. De igual modo mejora el empleo: un 2,5%.

El turismo gana estabilidad y rentabilidad con más viajeros

En el caso de la hostelería, el Clúster Turismo de Galicia subraya que «la rentabilidad del sector turístico gallego continúa en aumento» este 2025, con ingresos de 408 millones entre enero y octubre para los hoteles, un 5,2% superiores. La llegada de más de seis millones de turistas en los primeros 10 meses del año confirma que Galicia se consolida como «destino sólido y atractivo». En términos de trabajo, el balance es de nuevo positivo.

El naval ensancha su cartera, llena de buques de alto valor

En el naval gallego, agrupado en Aclunaga, el año también deja un resultado mejor que el cosechado en 2024. La cartera de pedidos se ha incrementado de 18 a 21 unidades internacionales y de dos a cuatro nacionales, y las CGT (Compensated Gross Tonnage, la unidad que mide las toneladas brutas de los buques en construcción y también la complejidad de su fabricación) avanzan de 104.486 a 134.593. El clúster remarca el empuje exportador de la industria auxiliar, con contratos relevantes en Chile, Canadá y varios países europeos. Pese a ello, recuerda que la competencia global es cada vez mayor, como consecuencia de la presión que ejercen los astilleros asiáticos.

El metal se diversifica hacia afuera y trabaja en máximos

El metal gallego, representado por Asime, ha vivido un ejercicio de crecimiento sostenido. Las fábricas han trabajado de media al 90% de su capacidad industrial, registrando de forma generalizada incrementos en facturación y empleo. La incertidumbre geopolítica ha obligado a redirigir estrategias hacia nuevos mercados, lo que ha acabado reforzando la vocación exportadora de muchas empresas. Como principal contra, la patronal advierte de una «presión relevante» en materia normativa y de inspección laboral, que consume recursos alejados de la producción.

La logística proyecta su enésimo récord exportador

Las cuentas también son favorables para el conjunto de las compañías que conectan la economía gallega con el mundo. El Clúster da Función Loxística de Galicia habla de un «balance claramente positivo» en un año de fuerte inestabilidad internacional. Hasta septiembre, las exportaciones superan los 23.000 millones de euros, por encima del récord de 2024, lo que mantiene a Galicia en la quinta posición del ranking nacional. El sector ya supone el 12,5% del PIB gallego y sostiene 130.000 empleos directos y 125.000 indirectos, ratificando su papel como columna vertebral del modelo productivo.

El transporte por carretera mueve más gracias a internet

Desde el transporte de mercancías por carretera, Fegatramer indica que este 2025 vuelve a confirmar el peso del sector como engranaje básico de Galicia. «Sin transporte por carretera se paraliza la economía», recuerda, asegurando que esta actividad representa alrededor del 7% del PIB nacional, mientras que en la comunidad supera el 10% y suma más de 100.000 empleos. La federación estima que las toneladas movidas han crecido un 10% este año, pero advierte de que los costes han aumentado «de forma exponencial». Detrás del alza de los desplazamientos está, entre otras cuestiones, el auge del comercio online, que sigue ganando terreno en cada vez más hogares.

El ‘biotech’ impulsa nuevas alianzas en el extranjero

La biotecnología gallega ha vivido un año de apertura hacia el extranjero. El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) habla de «un creciente interés por abrir las puertas a un entorno más internacional», con acuerdos ya cerrados con biorregiones de Europa y con polos de innovación en Estados Unidos, Brasil o Japón. Esta estrategia ha acercado al ecosistema a nuevos inversores que operan en foros globales y permite mostrar «los proyectos gallegos más atractivos». El sector termina 2025 con más contactos, alianzas y mejor posicionado en el mapa biotech.

El textil apuesta por la sostenibilidad y la adaptación

En cuanto al sector textil gallego, Cointega destaca «su adaptación a las nuevas realidades del mercado». Se ha reforzado la apuesta por una oferta de prendas sostenibles y de calidad, incorporando «de forma acelerada» la tecnología a los procesos y manteniendo una estrategia de crecimiento orgánico, «con números especialmente buenos entre las grandes empresas». Se mantiene el nivel de empleo, así como los volúmenes de negocio, lo que resulta «especialmente importante» en las pymes.

La digitalización, el relevo o los peajes: propósitos del año nuevo

De cara a 2026, los motores gallegos abordarán múltiples prioridades. Entre ellas, ganar más proyección internacional, modernizar sus procesos y digitalizarse más, con especial foco en la trazabilidad y la documentación electrónica, que será obligatoria bajo la nueva Ley de Movilidad. La transición energética y la eficiencia —tanto en plantas como en flotas— son otros de los desafíos que se tendrán muy en cuenta, igual que el reto de cabar con los peajes. A ello se suman la desestacionalización turística, la atracción de talento, el relevo generacional y una negociación colectiva que aporte paz social y atraiga más inversiones.