Cancelaciones y retrasos por la retirada de 6.000 Airbus A320

Airbus ha anunciado a retirada de unos 6.000 aviones A320 para reemplazar con carácter de urgencia un software de control vulnerable a las radiaciones solares, después de un incidente a finales de octubre en Estados Unidos. Un llamamiento que ha provocado retrasos y cancelaciones en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia. El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing. A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320, por lo que habrá centenares de afectaciones durante todo este fin de semana.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland ya han advertido de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus en relación a un problema en los aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio.

Iberia, parte del grupo IAG, ha asegurado que está trabajando para realizar los «cambios necesarios» en sus aviones A320 de manera segura y ha garantizado que la operativa de este sábado no sufrirá disrupciones por esta situación. En Europa, Wizz Air ha advertido a los pasajeros con desplazamientos previstos para este fin de posibles interrupciones como consecuencia de la actualización requerida por Airbus. La aerolínea francesa Air France anuló 35 vuelos este viernes a causa de los problemas informáticos detectados por Airbus en su familia A320, derivados de la exposición a la radiación solar de sus sistemas.

Acción de Gracias

En Estados Unidos, American Airlines ha calculado que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto «algunos retrasos operativos», si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos hayan quedado completados antes de la jornada de hoy domingo. Desde la también estadounidense Delta Airlines han garantizado que cumplirán con las directrices dictadas de seguridad pautadas desde Airbus y se han mostrado optimistas al afirmar que esperan que «cualquier impacto operativo resultante sea limitado».

JetBlue y United Airlines son otras de las empresas del sector que se han visto afectadas en el país, que celebra este fin de semana la festividad de Acción de Gracias, fecha para la que la Administración Federal de Aviación estadounidense auguró la semana pasada el mayor índice de actividad de los últimos 15 años, según declaraciones recogidas por CNN.

Algunas compañías están especialmente afectadas. La colombiana Avianca, por ejemplo, estima que el 70% de su flota está afectada y prevé «perturbaciones importantes en los próximos diez días», según escribió en un comunicado. La venta de billetes está suspendida hasta el 8 de diciembre. En Filipinas, las compañías locales Philippine Airlines y Cebu Pacific tuvieron que cancelar más de 40 vuelos y ofrecer reembolsos y cambios de fecha a los pasajeros afectados.

Desde el otro lado del globo, la neozelandesa Air New Zealand ha compartido en sus redes sociales que el «problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo» afectará a la prestación regular de sus servicios. Del mismo modo, la aerolíneas japonesa All Nippon Airways (ANA), una de las principales compañías aéreas niponas, ha notificado la cancelación de más de 60 vuelos hasta el momento por problemas relacionados con su flota de aviones Airbus A320, señalando que la revisión de cada uno de ellos tardará aproximadamente cuatro horas. Según la agencia de noticias Kyodo, estas cancelaciones han repercutido a un total de alrededor de 9.500 pasajeros.

La Administración Federal de Aviación de EE UU (FAA, en inglés), puso una línea roja a las aerolíneas: deberán reemplazar o modificar los software antes de este domingo para que los aviones puedan trabajar con normalidad. La FAA dijo hoy en su perfil de X que ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados aviones Airbus A319 y A320/321. «El EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión» y entra en vigor «de inmediato», aclaró el regulador.