La Xunta creará una red para emprendedores con apoyo público-privado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que el Gobierno gallego está impulsando la puesta en marcha de una red de fomento del emprendimiento basada en la colaboración público-privada. Con ella se busca crear una estructura estable de coordinación, presente en todo el territorio, con el objetivo de que cualquier persona, en cualquier parte de Galicia, pueda acceder a la formación, el acompañamiento o la financiación necesaria para su proyecto. «No se trata de inventar cosas nuevas, no se trata de inventar ninguna fórmula mágica, sino de reforzar lo que ya venimos haciendo. Cualquier emprendimiento ligado al territorio va a ser más sostenible, va a generar más valor económico y nos va a traer más ventajas», destacó el mandatario.

Así lo explicó durante su participación en el I Congreso Ultreia Galicia, en el que también tomó parte el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y que reunió en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil a más de 200 integrantes del ecosistema emprendedor. En el evento, además, firmó el manifiesto de voluntades destinado a crear esta red de emprendimiento.

También lo suscribieron la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Universidad de Vigo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Fundación Juana de Vega, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Foro pola Economía Social Galega (Foroesgal). Con todo, este manifiesto está abierto a la participación de cualquier otro agente del ecosistema emprendedor que desee adherirse.

Esta iniciativa forma parte de la futura Estrategia de Emprendimiento ligado al territorio en la que ya está trabajando el Gobierno gallego y de la que ayer se presentaron las líneas maestras. «Somos una comunidad autónoma que apoya a los emprendedores, lo llevamos muy a gala», apuntó Rueda.