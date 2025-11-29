Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo

Igual que hasta el mejor escribano tiene un borrón, la mayor aerolínea de Europa también sufre decisiones comerciales erróneas. Ryanair anunció este jueves la retirada fulminante de su programa de fidelización Prime después de ocho meses de prueba. Este plan para los viajeros recurrentes de la compañía llegó tras años de peticiones de los clientes, quienes veían como Easyjet, Volotea o Vueling también ofrecían condiciones más ventajosas. Sin embargo, pese a registrar más de 55.000 miembros desde su puesta en marcha el 24 de marzo, el proyecto ha significado un agujero económico.

La facturación por inscripción ha sido de unos 4,4 millones de euros, mientras que los descuentos en tarifas recibidos por parte de los pasajeros han superado los seis millones de euros. Esto supone un desequilibrio de casi el 40% en el balance final de una empresa que logra de media unos 10,4 euros de beneficio por pasajero al año.

«Este nivel de membresías, o de ingresos por suscripción, no justifica el tiempo y el esfuerzo que conlleva lanzar ventas mensuales exclusivas de asientos Prime», señala Dara Brady. El director de márketing (CMO) de la compañía quiso agradecer a todos los participantes y lanzó un mensaje de tranquilidad: «Pueden estar seguros de que seguirán disfrutando de ahorros exclusivos en vuelos y asientos durante los 12 meses restantes de membresía», concluyó.

El programa Prime fue dado de baja de manera instantánea el viernes 28 de noviembre, impidiendo alcanzar así los 250.000 miembros fijados como máximo por la compañía. Éste requería de un pago de 79 euros anuales que daba acceso exclusivo a la venta de asientos una vez al mes, la reserva gratuita de butaca y un seguro de viaje gratuito para cada vuelo. Así, una persona que viajara 12 veces al año ahorrarían «hasta 420 euros».

«Con más de 207 millones de pasajeros este año, Ryanair seguirá centrada en ofrecer las tarifas más bajas de Europa a todos nuestros clientes, y no solo a este grupo de 55.000 miembros Prime», enfatizó Brady en un comunicado.

Rutas a Marruecos

La del plan de fidelización no es la única retirada reciente en una de sus novedades del gigante irlandés. Tal y como desveló FARO esta semana, la compañía ha cancelado de forma definitiva la ruta entre Lanzarote y Dakhla después de diez meses operaciones al no conseguir más que un 14% de ocupación de media. Esta conexión a la ciudad en el Sáhara Occidental estaba sufragada por el Gobierno de Marruecos, que trató de convertir la antigua Villa Cisneros en un destino turístico de referencia para deportes acuáticos.

Los 4.457 viajeros —menos de una treintena por vuelo— de esta ruta contrastan con los datos desde Vigo a Barcelona y Londres. Pese a superar el 90% y 80% de ocupación respectivamente, Ryanair ha anunciado que las suprimirá aludiendo a las tasas de Aena.