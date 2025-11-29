Forvia reconoce el proceso de venta de la división en la que se integra su planta de Ourense

Forvia puso ayer fin a los rumores en torno a la posible venta de su unidad de interiores con un comunicado en el que reconoce que el proceso está en marcha. El proveedor de automoción posee en San Cibrao das Viñas (Ourense) una planta que se encuentra dentro de la división de la que quiere desprenderse, como parte de un esfuerzo continuo para reducir su cartera y deuda. La firma ha completado hasta la fecha una cuarta parte del programa de desinversión de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares) que anunció en octubre de 2023, con ventas que oscilan entre 50 y 200 millones de euros. Y este viernes aseguró que «ha iniciado ciertos procesos para vender partes de su sólida cartera», que incluye diferentes activos de esta área.

«Nuestra prioridad sigue siendo ejecutar nuestra hoja de ruta con disciplina y responsabilidad, impulsando nuestro rendimiento y empoderando a nuestros equipos para prosperar mientras avanzamos en nuestra transformación estratégica», remarcó el grupo en la nota, que llega para «proporcionar claridad a sus empleados, socios y partes interesadas». La empresa rehúsa comentar «ninguna oferta confidencial, incluyendo valoración o precios», recordando que cualquier propuesta estará sujeta a «negociación y aprobación» por parte de su consejo de administración.

Como divulgó FARO haciéndose eco de una exclusiva adelantada por el medio especializado Bloomberg, las indias Tata o Motherson estarían entre las interesadas. Esta última, por ejemplo, ya cuenta con una fábrica en Salceda, SMRC Automotive Interiors Spain, que recientemente se cayó de la puja por las piezas del portón trasero y paneles de puertas vinculadas a la STLA Small de Vigo.

Lo mismo le ocurrió a la factoría de Forvia en el polígono de San Cibrao das Viñas, que en la actualidad produce los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del P24, el SUV que se produce en el Sistema 1 de Balaídos. Como adelantó este periódico, la fábrica ourensana también ha sido descartada por Balaídos para los encargos que conciernen a su futura plataforma, dejando en el aire el futuro de sus casi 300 trabajadores a partir de 2027, cuando se quedaría sin carga de trabajo.

Entre los interesados en su división de interiores también se encontrarían los fondos Apollo Global Management (con activos vinculados a la automoción) o Fountainvest, que ya figura como principal interesado en otra división de la industria con planta en este caso en Vigo: ZF Lifetec.