Las ETT ya ceden más trabajadores en Galicia que antes de la reforma laboral

La reforma laboral promovida por el Gobierno central para atajar la temporalidad de las contrataciones ordinarias ha supuesto una reducción importante de su peso desde que entró en vigor el 31 de diciembre de 2021. Basta con analizar los datos disponibles hasta octubre en Galicia para comprobarlo: se suscribieron 605.600 contratos y 173.900 fueron indefinidos, el 29% del total. Un porcentaje que apenas superaba el 5% hace cuatro años para el mismo periodo, en el que las empresas registraron 722.460 contratos y solo 36.750 sin fecha de caducidad.

La norma ha dotado de una mayor estabilidad al personal interno de las compañías, pero aún así hoy —por primera vez— son más las cesiones de trabajadores formalizadas por las empresas de trabajo temporal (ETT) en la comunidad, que anotan su mayor registro en un lustro al calor de una mejor situación económica y récord de empleo. Rozan las 81.900 hasta septiembre, según las cifras más actualizadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, frente a las casi 81.200 que se contabilizaron antes de la aplicación del Real Decreto-ley 32/2021.

Tipos de contratación ETT

El territorio gallego encadena en los tres primeros trimestres del ejercicio más de 134.800 contratos de puesta a disposición: siete de cada 10 motivados por las «circunstancias de la producción» de las empresas usuarias —las que tiran de las ETT para cubrir temporalmente sus necesidades de personal—. Rebasan los 96.700 —casi un 30% más en comparación con en el periodo previo a la entrada en vigor de la regulación del Ministerio de Trabajo y Economía Social—, en parte influenciados por la desaparición de los contratos de obra y servicio, como consecuencia de la misma.

La reforma laboral también permitió a las empresas de trabajo temporal poder realizar contratos fijos discontinuos, que son los segundos con mayor peso en las cesiones de trabajadores que Galicia acoge en lo que va de año (34.760). El resto se corresponden con contratos de sustitución, formación y aprendizaje, que superan los 3.350.

Opiniones sindicales

Para el secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, «hay más personas activas trabajando y por lo tanto es normal que también crezcan los trabajadores de las ETT». «Picos de producción siempre hubo, hay y habrá, pero la reforma laboral ha mejorado la estabilidad en el trabajo —defiende—. Vemos que los contratos indefinidos crecen y es así porque la nueva normativa lo ha garantizado».

Más crítico es el secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria de la CIG, Paco Sío, que discrepa con estos argumentos y asegura que la regulación del Ejecutivo estatal «ten potenciado e propiciado o uso e abuso das ETT por parte dalgunhas empresas». A sus ojos, la posibilidad de que estas puedan hacer contratos fijos discontinuos «non debería ter cabida legal». «Na provincia de Pontevedra é unha barbaridade; sobre todo na automoción e a industria da alimentación e en menor medida tamén polo comercio, principalmente nestas datas», advierte.

«Se está canalizando por medio de las ETT lo que no se puede flexibilizar a través de la contratación ordinaria porque se le puso coto con la reforma laboral», explica por su parte la responsable de Empleo y Política Social de Comisiones Obreras Galicia, Maica Bouza. «Está habiendo un aumento excesivo de carga de trabajo de las empresas de trabajo temporal como vía alternativa a la desaparición de la contratación temporal», agrega. «Habrá una parte de este incremento que tenga que ver con el aumento del empleo y de la actividad económica —aclara—, pero no es la totalidad». «Se debe controlar todo esto para ver si las contrataciones se corresponden con necesidades temporales y no estructurales. La Inspección de Trabajo tiene que hacer seguimiento de esta situación», sentencia.

Pontevedra, a la cabeza

Si se analiza la coyuntura por provincias, Pontevedra se encuentra en primer lugar con 38.800 cesiones de trabajadores de ETT a empresas usuarias durante los primeros nueve meses del año, a razón de 142 cada día. Sobrepasa en cantidad a A Coruña (poco más de 32.300) y gana por goleada a Lugo (cerca de 5.800) y Ourense (ligeramente por encima de las 5.000). Para hacerse una idea, el número de trabajadores pontevedreses vinculados a empresas temporales duplica al que han registrado en el mismo periodo comunidades autónomas como Cantabria (19.200) o La Rioja (15.000). Y triplica a los que han contabilizado Baleares (12.300) y Extremadura (11.500).

Datos a nivel nacional

A nivel nacional se formalizaron 1,9 millones de cesiones de trabajadores y 3,1 millones de contratos de puesta a disposición. Estos últimos suponen 256.000 más que los que hubo hasta el tercer trimestre de 2021, situándose a la cabeza la industria manufacturera (874.200), la hostelería (608.400), el transporte y el almacenamiento (511.400), la agricultura y la pesca (449.000) y el comercio (290.000).