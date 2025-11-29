El desarrollo económico del rural, objetivo de Asime y San Rafael

La industria gallega se reencontró ayer para la celebración de la jornada «Desarrollo económico y social a través de la industria», organizada por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) en colaboración con Cobre San Rafael.

El foro reunió a más de 50 directivos de empresas y agentes de innovación de la región, así como a representantes institucionales en un espacio de reflexión estratégica destinado a afianzar el crecimiento competitivo de la economía gallega y abordar las claves de la transformación industrial del rural gallego.

Los participantes coincidieron en que el rural gallego puede ser un «referente industrial y tecnológico» mediante la modernización de infraestructuras, la colaboración horizontal y políticas públicas que impulsen la colectividad y la formación especializada.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón destacó la importancia de vincular el trabajo e grandes industrias «con nuevas oportunidades como la que ofrece Cobre San Rafael».

Por su parte, Fernando Riopa, director general de Cobre Sano Rafael, presentó su proyecto como «la oportunidad de construir un ecosistema empresarial integral alrededor del cual se articularán pequeñas y medianas empresas, servicios especializados e infraestructuras de apoyo para toda la comarca».

Con la vista puesta a largo plazo, valoró como punto de inicio e para las empresas una «planificación de inversiones en modernización, formación continua de personal y diversificación de su negocio».