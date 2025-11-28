Zona Franca de Vigo valida unas cuentas «que reafirman su solvencia financiera»

El pleno del Zona Franca de Vigo ha aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas del consorcio y las sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2024. Presentan un balance con un activo total de 574 millones de euros, 10 millones más que el del año anterior, y un patrimonio neto de 532 millones de euros de lo que resulta una mejora de la ratio de solvencia que se sitúa en el 92,6% frente al 91,9% del año 2023. Cifras «que confirman un año más la solvencia de la entidad estatal».

Zona Franca informó que el resultado del ejercicio fue positivo por 14,3 millones de euros y que las cuentas consolidadas presentan activos por 578 millones de euros y un patrimonio de 536 millones, con un resultado positivo de 14,3 millones, valores muy similares a los de las individuales.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, manifestó su satisfacción «por cumplir un año más con las expectativas de solvencia y rigor en las cuentas públicas» y su esperanza respecto al futuro. «Somos optimistas porque estamos trabajando en el camino correcto. 2025 ha sido un gran año para Vigo y para la Zona Franca con proyectos muy importantes», recordó.