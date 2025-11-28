Zona Franca de Vigo valida unas cuentas «que reafirman su solvencia financiera»
El pleno aprueba un balance positivo con un activo de 574 millones, 10 más
REDACCIÓN
El pleno del Zona Franca de Vigo ha aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas del consorcio y las sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2024. Presentan un balance con un activo total de 574 millones de euros, 10 millones más que el del año anterior, y un patrimonio neto de 532 millones de euros de lo que resulta una mejora de la ratio de solvencia que se sitúa en el 92,6% frente al 91,9% del año 2023. Cifras «que confirman un año más la solvencia de la entidad estatal».
Zona Franca informó que el resultado del ejercicio fue positivo por 14,3 millones de euros y que las cuentas consolidadas presentan activos por 578 millones de euros y un patrimonio de 536 millones, con un resultado positivo de 14,3 millones, valores muy similares a los de las individuales.
El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, manifestó su satisfacción «por cumplir un año más con las expectativas de solvencia y rigor en las cuentas públicas» y su esperanza respecto al futuro. «Somos optimistas porque estamos trabajando en el camino correcto. 2025 ha sido un gran año para Vigo y para la Zona Franca con proyectos muy importantes», recordó.
