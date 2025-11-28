El fiscal mexicano que mordió el «caso Barreras» pasa de página

La imagen todavía resulta exótica: el otrora mayor astillero privado de España, Hijos de J. Barreras, estuvo bajo el control de una petrolera pública mexicana durante casi siete años.

El desembarco de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su capital se materializó el 16 de diciembre de 2013 con el desembolso de 5,1 millones de euros a cambio del 51% de las acciones. En teoría, con el objetivo último de «obtener tecnología especializada en construcción naval para continuar con el proceso de renovación» de flota y, de paso, «transferir tecnología y conocimiento» a esta industria al otro lado del Atlántico. Aquel «contrato de inversión» incluía por escrito el compromiso de ejecutar en Vigo la construcción de media docena de buques —de atuneros a buques tanque—, aunque solo se materializó la del flotel Reforma Pemex.

El fin de la aventura con AMLO

Aquella aventura empresarial, que en Galicia fue abanderada por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo aguas definitivamente con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a finales de 2018. México DF empezó a levantar alfombras y, con la linterna del ministerio público, ordenó la salida inmediata a Pemex de Barreras. El fiscal general era en aquel momento el ya veteranísimo Alejandro Gertz Moreno; este jueves, a los 86 años y cuando aún tenía dos de mandato por delante, presentó su renuncia. No se jubila, quiere ser diplomático.

El flotel "Reforma Pemex", en las gradas del astillero Hijos de J. Barreras. / Marta G. Brea

Con Gertz al frente de la fiscalía federal se iniciaron múltiples procedimientos contra la corrupción en el país —casos como Estafa Maestra o Segalmex—, aunque la única presa de calado que remató en prisión fue Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex y máximo responsable de la compra de Hijos de J. Barreras. No por esta operación en Vigo, eso sí, sino por distintas tramas con mordidas, cohecho, prevaricación o enriquecimiento ilícito. Las principales: la Odebrecht, procedente de Brasil, y la de Agronitrogenados, vinculada al pago de 500 millones de euros para la construcción, en 2013, de una planta de fertilizantes que nunca llegó a funcionar. Lozoya Austin fue detenido en Marbella y extraditado a su país natal; sus dos lugartenientes en el proyecto Barreras, Carlos Roa y José Manuel Carrera Panizzo, también fueron encausados por tramas corruptas. Gertz Manero solicitó para Lozoya 39 años de prisión pero el ya exfiscal ha dicho adiós con el procedimiento empantanado en los tribunales.

La auditoría que cuestionó la inversión

Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el principal órgano de fiscalización de entidades públicas de México, la que primero llamó la atención sobre una inversión que nadie entendió al completo en el país azteca: por qué comprar una astillero en Galicia cuando Pemex tiene la obligación de centrarse en sus «actividades sustantivas», entre las cuales no figura la construcción de barcos. En aquel primer informe, divulgado a las pocas semanas de la llegada de AMLO al gobierno, la ASF ya indicaba que nadie había justificado la operación, «la cual reportó pérdidas».

Las críticas de López Obrador a España

En una de sus interminables ruedas de prensa, López Obrador llegó a echar mano del fiasco de Pemex con el astillero gallego para condenar el «saqueo» de la empresa española en México. Reivindicó incluso, dos años después de la salida de la petrolera de Barreras, una «pausa» en las relaciones bilaterales con España. «Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles [...] hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos [...] México llevaba la peor parte, lo saqueaban [...] Que no nos vean como tierra de conquista. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver, cómo nos fue con Repsol, o platícales de los astilleros», exhortó en una de aquellas conferencias.

La llegada de Ritz-Carlton Yacht al timón de Barreras se saldó con un buen acuerdo económico para la petrolera, así que Gertz Manero tampoco tuvo la necesidad —ni la presión— de ahondar en esta investigación; eran muchas las causas por las que, presuntamente, encarcelar a Lozoya y compañía. Aunque ninguna se ha consumado.