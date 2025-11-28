Si tienes una empleada del hogar en Galicia, debes tener este documento: Trabajo sanciona con hasta 49.000 euros a quien no cumpla

Desde el pasado 14 de noviembre los gallegos que cuenten con una empleada del hogar trabajando en su domicilio tendrán que cumplir una serie de obligaciones si quieren evitar sanciones. Las multas por incumplir la nueva normativa van desde los 2.451 hasta los 49.000 euros en función de las agravantes.

En Galicia, las afiliaciones a este tipo de empleos no paran de descender. Pasaron de 27.000 a 23.000 en los últimos seis años, según los datos de la Seguridad Social. Aunque los datos apunten a una bajada, como contaba a principios del año al Correo Gallego la secretaria de mujeres y normalización lingüística de la CIG, Nicolasa Castro: «La coyuntura apunta a que el trabajo en negro de las trabajadoras domésticas no solo no está disminuyendo, sino que sube».

Desde este mes, los hogares con un trabajador o trabajadora doméstica tendrán que tener un plan de riesgos laborales impreso y firmado. Además, estas empleadas y empleados tendrán que hacer un curso obligatorio sobre medidas de seguridad en el trabajo.

Mayor prevención y mejores condiciones

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó hace unos meses la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, que ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Con esta medida se evalúan los riesgos laborales de las personas que trabajan en este ámbito y se cumple, en palabras de Díaz, «una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas».

La vicepresidenta recalcaba la importancia de esta norma. Este empleo cuenta con más de 348.000 mujeres afiliadas, el 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Cerca de 38.000 trabajan como internas, muchas de ellas sin un horario fijo ni intimidad, y su salario medio ronda los 1.014 euros al mes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Senado. / Carlos Luján

Este nuevo instrumento de prevención, gratuito y de acceso libre, está disponible a través del portal Prevencion10.es y permite a las personas empleadoras cumplir con sus nuevas obligaciones legales. En esta web, podremos obtener un documento con la evaluación de riesgos del domicilio, las medidas preventivas que debemos incorporar y materiales informativos que deben entregarse a las personas trabajadoras. Una vez evaluados los riesgos, tendrás seis meses para implantar las medidas.

Esta medida no genera cargas económicas ni burocráticas a las personas empleadoras y se da cumplimiento al Real Decreto 893/2024, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un colectivo altamente feminizado y que ha estado eximido de la prevención. El portal también incluye recursos específicos para el servicio del hogar familiar, con materiales explicativos sobre prevención de riesgos diseñados con este colectivo en mente.