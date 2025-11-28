El diésel recorta distancia con la gasolina tras encarecerse seis veces más desde verano

En la Unión Europea ya hay 11 países donde el precio del gasóleo supera al que marca la gasolina. Se trata de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania y Suecia, que muestran una tendencia que parece contagiarse ahora a España, teniendo en cuenta que el precio del gasóleo acumula desde verano una subida del 7% le ha llevado a situarse en una media de 1,456 euros por litro en la última semana de noviembre, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE publicados este jueves. En el mismo período, el litro de gasolina de 95 octanos solo se ha apreciado un 2,1% hasta situarse en los 1,489 euros, por lo que la diferencia de precios entre el litro de gasolina y el de gasóleo se estrecha hasta los 0,033 euros/litro, situándose en su menor nivel desde diciembre de 2023.

Según los datos más recientes publicados en el boletín mensual del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio del diésel ha aumentado entre junio y octubre seis veces más en Galicia que el que marcaba la gasolina —una subida del 1,8% para el primer carburante, mientras que el segundo combustible solo se encareció un 0,34%—. Para el décimo mes del año, el gasóleo todavía sigue lejos en valor respecto a la sin plomo 95 (con 1,476 euros/litro y 1,424 euros/litro respectivamente), a falta del balance de noviembre.