La CEP llama a aprovechar la responsabilidad ambiental como motor competitivo
La entidad celebró un foro sobre sostenibilidad
REDACCIÓN
Vigo
El IV Foro CEP Empresa Sostenible abordó este jueves la importancia de la sostenibilidad para las compañías gallegas. Empresarios, responsables públicos y expertos en sostenibilidad se dieron cita en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) en una jornada organizada por la entidad en colaboración con Aproema, dedicada a la gestión medioambiental de los modelos productivos. Bajo la premisa de abordar los retos, oportunidades y obligaciones para una Galicia más circular, los asistentes pudieron disfrutar de dos mesas redondas y una conferencia en las que se llamó a aprovechar la responsabilidad ambiental como motor competitivo.
