La CEP llama a aprovechar la responsabilidad ambiental como motor competitivo

El IV Foro CEP Empresa Sostenible abordó este jueves la importancia de la sostenibilidad para las compañías gallegas. Empresarios, responsables públicos y expertos en sostenibilidad se dieron cita en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) en una jornada organizada por la entidad en colaboración con Aproema, dedicada a la gestión medioambiental de los modelos productivos. Bajo la premisa de abordar los retos, oportunidades y obligaciones para una Galicia más circular, los asistentes pudieron disfrutar de dos mesas redondas y una conferencia en las que se llamó a aprovechar la responsabilidad ambiental como motor competitivo.