Benteler acuerda el nuevo convenio tras acudir al AGA con alzas vinculadas al IPC

La dirección y plantilla del proveedor de automoción Benteler, con plantas en Vigo y en Mos, llevaban meses intentando negociar el nuevo convenio colectivo cuando la empresa optó finalmente por acudir al AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo). Tras las jornadas de conversaciones, ambas partes llegaron finalmente a un acuerdo, que incluye subidas vinculadas al IPC para los dos primeros años y para los dos siguientes, aunque con un mínimo del 3%.

La historia viene de lejos. Concretamente, de 2023, cuando la plantilla rechazó la propuesta de la empresa de renegociar el actual convenio con la premisa de acceder a nueva carga de trabajo. Tras ello, y habiendo ganado por el medio el proyecto del eje trasero de la plataforma STLA Small, de Stellantis, las dos partes se sentaron a negociar, pero con posiciones muy alejadas.

Con la intervención del AGA las conversaciones se desencallaron. Así, se aprobó un texto para cuatro años (de 2025 a 2028), con los alzas salariales vinculados al IPC, que también afecta a todos los complementos, y otra serie de mejoras, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral anual en 16 horas o que la paga de beneficios no se verá penalizada por estar de baja menos de 45 días al año ni por los permisos retribuidos.