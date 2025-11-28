El 70% de los proveedores europeos se enfrentan ya la competencia de piezas chinas
La patronal Clepa publica su encuesta al sector
REDACCIÓN
La patronal de proveedores de la automoción europeos (Clepa) ha publicado una encuesta al sector, el Clepa Pulse Check, sobre su situación actual. En ella recoge que el 70 % de los proveedores espera obtener beneficios inferiores al 5 % («el mínimo necesario para mantener la inversión»), que la mitad de los proveedores tiene previsto reducir la capacidad de producción en un plazo de cinco años o que el 69 % «ya se enfrenta a la competencia de las importaciones chinas».
«Los proveedores automovilísticos europeos informan de que la base industrial del continente se encuentra bajo una presión cada vez mayor», señala Clepa, que cree que todos los condicionantes que azotan a la industria «socavan la capacidad del sector para invertir y seguir siendo competitivo a nivel mundial».
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia