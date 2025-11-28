El 70% de los proveedores europeos se enfrentan ya la competencia de piezas chinas

La patronal de proveedores de la automoción europeos (Clepa) ha publicado una encuesta al sector, el Clepa Pulse Check, sobre su situación actual. En ella recoge que el 70 % de los proveedores espera obtener beneficios inferiores al 5 % («el mínimo necesario para mantener la inversión»), que la mitad de los proveedores tiene previsto reducir la capacidad de producción en un plazo de cinco años o que el 69 % «ya se enfrenta a la competencia de las importaciones chinas».

«Los proveedores automovilísticos europeos informan de que la base industrial del continente se encuentra bajo una presión cada vez mayor», señala Clepa, que cree que todos los condicionantes que azotan a la industria «socavan la capacidad del sector para invertir y seguir siendo competitivo a nivel mundial».