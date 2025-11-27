Nueva Pescanova se da hasta el año 2028 para igualar sueldos en España

Mucho antes de la eclosión de fenómenos empresariales como Profand o Iberconsa, con un sólido bagaje en operaciones de crecimiento inorgánico —en Argentina, Namibia, Marruecos o Estados Unidos—, Pescanova ya podía presumir de múltiples másteres en la materia. No solo en terceros países —Seabel SAS (Francia), Efripel (Mozambique), Abad Exim (India)— sino también en suelo español: las fábricas de Paterna, Catarroja o Burgos (cerrada), así como el brazo comercial Pescafina, se fueron incorporando poco a poco al perímetro de consolidación del grupo que lideró, hasta 2013, Manuel Fernández de Sousa. La compañía fue manteniendo siempre esa heterogeneidad en las propias relaciones laborales con la plantilla, de ahí que cada centro de trabajo o filial tuviese convenio colectivo propio. Esta realidad cambiará ahora con la implementación del primer acuerdo único de Nueva Pescanova, de aplicación en todas las actividades de la firma en España a excepción de la subsidiaria acuícola Insuiña.

Ahora bien, la unificación de las condiciones de trabajo todavía tardará en conseguirse al completo, como consta en el documento, al que ha tenido acceso FARO y pendiente de ser depositado en el Registro de Convenios Colectivos (Regcon). Habrá un periodo de convergencia en materia salarial que afectará a los centros industriales de Cataroja y Paterna, además de a las oficinas de Madrid. «A partir del 1 de enero de 2028 se aplicará una tabla salarial única y común para todos los centros de trabajo», expone el acuerdo, suscrito entre la empresa y los sindicatos CC OO y UGT. «Concluido el período de convergencia —abunda— todo el personal incluido en el ámbito funcional y territorial del presente convenio quedará sujeto a unas tablas salariales comunes, sin que quepa distinción alguna por el centro de trabajo o empresa al que estén adscritos». La antigüedad se mantendrá a efectos de convenio a excepción de las fábricas valencianas, donde no existía en sus respectivos acuerdos previos.

Las subidas

El acuerdo de Nueva Pescanova será de aplicación durante la vigencia del actual plan estratégico, hasta 2028, con incrementos salariales. Para este 2025 en curso la plantilla recibirá un pago lineal de 475 euros, no consolidables, que serán prorrateados para aquellas personas que no hayan prestado servicios en el grupo el ejercicio completo. Ya para 2026 el alza en las nóminas será del 2,5%, con un 2% para 2027 e igual en 2028. Eso sí, la revalorización de los salarios no se aplicará por igual entre todos los trabajadores. Se aplicará íntegramente para los que tengan una nómina anual inferior a los 50.000 euros brutos; los que cobran hasta 60.000 euros se beneficiarán en un 60% y en otro 40% el tramo entre 60.000 y 75.000 euros; para los directivos con remuneraciones que estén por encima de este umbral «no se aplicará incremento retributivo alguno».

Con lo que sí contará Nueva Pescanova es con una cláusula de garantía salarial, que no abunda en los convenios firmados en España en lo que va de año: de los 3.033 registrados en el Ministerio de Trabajo, 690 no incluyen esta salvaguarda que busca preservar el poder adquisitivo. En el caso de la pesquera equivaldrá al 75% de la diferencia entre el IPC interanual registrado en los años 2026, 2027 y 2028 y los incrementos fijos previstos para esos mismos años y será abonada (como atrasos), si corresponde, a principios de 2029.

En suma, Nueva Pescanova cuenta en España con 1.098 trabajadores, según sus últimas cuentas: oficinas centrales y backoffice (246) y el centro industrial de Chapela (243) son los más intensivos en personal, por encima de Porriño (177), Arteixo (165), Novapesca Trading y las plantas de Paterna y Catarroja. El capital de la multinacional está casi en su totalidad en manos de Abanca, en cuyas cuentas consta como activo disponible para la venta, si bien la entidad ha descartado tener ningún en la operación.