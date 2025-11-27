GWM se suma a la lista de fabricantes de coches chinos que sondean España

Hasta ayer, un total de seis fabricantes asiáticos se habían interesado por España para instalar una planta de coches y así esquivar los aranceles impuestos por la Unión Europea. SAIC sondea con interés Galicia, BYD todavía está decidiendo emplazamiento, Leapmotor producirá en Stellantis Figueruelas, Chery (y Ebro) apostaron por Barcelona y la histórica Santana se relanzará con dos socios del gigante asiático, Zhengzhou Nissan Automobile Company y Anhui Coronet. Ahora, la que muestra el interés es Great Wall Motor (GWM), que aspira a producir 300.000 coches en Europa en 2029.

GWM nació en 1984 como empresa pública (de Hebei) y se privatizó en 1998, consolidándose como uno de los principales productores del país. Según recogen medios como Automotive News, Parker Shi, presidente de GWM International, dijo que buscan emplazamientos para su futura planta y que España y Hungría están entre las candidatas.

Great Wall Motor, que además de en China tiene plantas en Rusia, Tailandia y Brasil, vende en Europa bajo la marca de vehículos eléctricos Ora, si bien su intención es producir también vehículos a combustión. Además de esta enseña de pequeños coches urbanos, GWM también tiene Haval, Wey o Tank, además de Souo, de motos.