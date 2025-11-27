Atención, empresarios gallegos: Trabajo limitará la cantidad de becarios que se pueden contratar

El nuevo Estatuto de los Trabajadores llegará con muchos cambios para los empresarios gallegos. Uno de los cambios más comentados en esta nueva normativa es la limitación a la contratación de becarios.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que la norma fijará un límite máximo de contratos de formación permitidos por empresa para frenar el «fraude mayúsculo» que se produce con los becarios.

«Queremos garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva, que es diversa», ha comentado Díaz. La ministra se refería así a la situación de miles de becarios y trabajadores en formación que se enfrentan a cargas de trabajo o situaciones laborales que sobrepasan lo esperado para su situación laboral.

El gobierno ha recalcado muchas veces que tras la aprobación del Estatuto del Becario quedaban diferenciados dos tipos de contratos:

Formación: Dirigidos a personas sin la cualificación profesional requerida para un puesto y por el que quieren adquirir nuevas aptitudes, mediante trabajo y formación teórica. Este se puede aplicar en los casos en los que un estudiante de hasta 30 años busca coger experiencia. Su duración es de entre tres meses y dos años.

Dirigidos a personas sin la cualificación profesional requerida para un puesto y por el que quieren adquirir nuevas aptitudes, mediante trabajo y formación teórica. Este se puede aplicar en los casos en los que un estudiante de hasta 30 años busca coger experiencia. Su duración es de entre tres meses y dos años. Prácticas: Destinado a graduados universitarios o de máster que desean aplicar sus conocimientos en un entorno laboral real, sin requerir formación teórica adicional.

En los dos casos, el Gobierno ha incidido en que estos empleados nunca deben ser «trabajadores low cost», por lo que la nueva normativa contempla los diferentes casos de abuso laboral, y ofrece un marco jurídico a estos contratos que a veces dejaban muchas lagunas.

Este será el límite de contratos de formación

La ministra Yolanda Díaz confirmaba que el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros la letra pequeña que limitará a un máximo de entre el 3 y el 20% del total de la plantilla el número de contratos de este tipo. Según el borrador del ministerio de Trabajo, estos serán los límites:

Centros de trabajo de hasta diez personas trabajadoras: tres contratos.

Centros de trabajo de entre 11 y 30 personas trabajadoras: siete contratos.

Centros de trabajo de entre 31 y 50 personas trabajadoras: diez contratos.

Centros de trabajo de más de 50 personas trabajadoras: 20% del total de la plantilla.

Este documento también contempla que «para determinar la plantilla de personas trabajadoras no se computarán las vinculadas a la empresa por un contrato formativo».