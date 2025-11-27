Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés

Es momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de El Corte Inglés. Así lo ha trasladado mediante carta a los accionistas quien hasta ahora ocupaba el cargo, y así lo ha validado por unanimidad, este mismo miércoles, el consejo de administración de estos grandes almacenes. Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés. La deja, en cualquier caso, en manos de su hermana, Cristina Álvarez, que pasará a ocupar la silla el próximo 15 de enero, cuando se prevé que se efectúe el relevo.