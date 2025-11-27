Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés
P. Clemente
Barcelona
Es momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de El Corte Inglés. Así lo ha trasladado mediante carta a los accionistas quien hasta ahora ocupaba el cargo, y así lo ha validado por unanimidad, este mismo miércoles, el consejo de administración de estos grandes almacenes. Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés. La deja, en cualquier caso, en manos de su hermana, Cristina Álvarez, que pasará a ocupar la silla el próximo 15 de enero, cuando se prevé que se efectúe el relevo.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»
Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan
Contenido ofrecido por IKEA