La venta de casas se estanca en Madrid y la costa y el 'boom' se traslada a la 'España vaciada'

Los datos de compraventas en lo que va de año muestran una divergencia en el comportamiento del mercado inmobiliario nacional, con una contracción cada vez más marcada de la actividad en los mercados con mayor tensión histórica, principalmente las grandes ciudades y las zonas más turísticas, y un incremento notable de las operaciones en las comunidades del interior que podrían aglutinarse bajo el emblema de la 'España vaciada'. A pesar de esto, el mercado sigue en una tendencia alcista: entre enero y septiembre se han vendido más de 552.000 casas en todo el territorio nacional, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, la venta de viviendas en la Comunidad de Madrid registró una caída del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es, junto a Canarias, que presenta la mayor bajada con un 3%, la única región con tasas negativas en el acumulado anual, mientras Cantabria, también en la cornisa norte, se mantiene plana, con una variación positiva del 0,7%. Fenómeno similar ocurre en la costa mediterránea, donde hay claros signos de estabilización: la Comunidad Valenciana mantiene un volumen de compraventas prácticamente idéntico al del año anterior, con un ligero ascenso del 0,9%, mientras que Baleares sí crece, aunque de forma moderada, un 2%.

Crecimiento de doble dígito en el interior y el norte

En contraposición a los grandes núcleos urbanos, las comunidades autónomas del interior lideran el crecimiento porcentual. Castilla y León encabeza la estadística nacional con un aumento del 17,5% en el número de compraventas. Le siguen Extremadura, con un incremento del 13,1%, y Castilla-La Mancha, que registra un alza del 11,4%. Esta tendencia alcista superior al doble dígito también se observa en otras regiones, como País Vasco, Murcia y Galicia, donde los crecimientos son del 12,6%, 10,8% y 10,2%, respectivamente. Entre los grandes mercados, Cataluña y Andalucía se desmarcan de la tendencia negativa de la capital: el mercado catalán registra un aumento del 9,7%, mientras que Andalucía crece un 7,5%. Otras regiones como La Rioja (9,4%), Asturias (7,4%), Navarra (4,8%) y Aragón (4,6%) presentan crecimientos intermedios, consolidando un escenario general de aumento de transacciones salvo en los puntos específicos mencionados al inicio.

Subidas de precios generalizadas

Analizando las variaciones de los precios medios de la vivienda por regiones, el mapa vuelve a mostrar importantes diferencias territoriales, con un encarecimiento generalizado, pero de intensidad muy diversa. Murcia se sitúa al frente, con una subida del 15,8%, seguida de Madrid, que registra también un fuerte incremento, en torno al 14,3% y a pesar de la caída en el número de compraventas. Canarias presentan un alza del 13,3%, mientras que La Rioja y Extremadura rondan el 12,3% y el 12,1%, respectivamente. Cantabria supera el 11,5%, consolidándose como otro de los mercados donde el precio se ha acelerado con fuerza. En la franja de crecimientos elevados se sitúan también la Comunidad Valenciana, con en torno a un 9,3%, Aragón, con un 8,7%, y Navarra, con un 8,6%.

Cataluña presenta un encarecimiento cercano al 7,9%, Castilla y León alrededor del 7,5% y Baleares del 7,7%, lo que refleja que los mercados más consolidados siguen encareciéndose, aunque con ritmos desiguales. En un nivel más moderado, pero igualmente positivo, se encuentran Andalucía, con un aumento aproximado del 5,1%, el País Vasco, con un 5,8%, Asturias, con un 4,8%, Castilla-La Mancha, con un 4,7%, y Galicia, con un 4,6%, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.