La CEP aprovecha la IA para mejorar los procesos de negociación colectiva

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) clausuró este miércoles un programa formativo especializado en Inteligencia Artificial y su aplicación a los procesos de negociación colectiva. Desarrollada durante los últimos tres días, la iniciativa se ha centrado en impulsar la modernización de los procesos de diálogo social y elevar la competitividad en la provincia.

Los asistentes a las jornadas profundizaron en la práctica de la IA generativa en las relaciones laborales, aprendiendo las tipologías de esta herramienta o las diferencias entre las IA generalistas y las soluciones verticales, comparando los actuales modelos del mercado. También analizaron las aplicaciones especializadas y los casos de uso avanzado, como la automatización de informes o la elaboración inteligente de gráficos.