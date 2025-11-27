La CEP aprovecha la IA para mejorar los procesos de negociación colectiva
REDACCIÓN
La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) clausuró este miércoles un programa formativo especializado en Inteligencia Artificial y su aplicación a los procesos de negociación colectiva. Desarrollada durante los últimos tres días, la iniciativa se ha centrado en impulsar la modernización de los procesos de diálogo social y elevar la competitividad en la provincia.
Los asistentes a las jornadas profundizaron en la práctica de la IA generativa en las relaciones laborales, aprendiendo las tipologías de esta herramienta o las diferencias entre las IA generalistas y las soluciones verticales, comparando los actuales modelos del mercado. También analizaron las aplicaciones especializadas y los casos de uso avanzado, como la automatización de informes o la elaboración inteligente de gráficos.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»