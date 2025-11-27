Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CATL da su primer paso en Zaragoza

CATL da su primer paso en Zaragoza | JAIME GALINDO

CATL da su primer paso en Zaragoza | JAIME GALINDO

Stellantis Zaragoza fue escenario ayer de la colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías de la china CATL, una inversión de 4.100 millones. «La mayor aportación de España a la reindustrialización de Europa», como dijo el ministro de Industria, Jordi Hereu.

