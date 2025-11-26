SAIC refuerza el sondeo de suelo en Galicia para su fábrica con nueva visita a la Plisan

Optimismo moderado. Esa es la sensación que existe en Galicia respecto a la posible llegada al territorio de la compañía china SAIC, que supondría el establecimiento en la comunidad del segundo gran fabricante de coches —después de Citroën Hispania hace 67 años— y la principal inversión vinculada a la automoción. El productor de los vehículos MG ha intensificado las reuniones con los representantes de los territorios que está sondeando en el país y entre ellos sigue estando Galicia. Según pudo saber FARO, miembros de la firma asiática se volvieron a reunir el lunes con la Xunta de Galicia y con la Autoridad Portuaria de Vigo, además de repetir visita al polígono de la Plisan, uno de los posibles futuros emplazamientos.

SAIC Motor Corporation Limited, de propiedad estatal, es la principal marca china que se vende en España y en el continente europeo. Su desembarco con la enseña de origen británico MG —y sus precios bajos— se está ganando al consumidor, con más de 100.000 vehículos comercializados en el país desde su lanzamiento y 30.786 solo el año pasado, cifra que este curso ya superó el pasado agosto. En Galicia, hasta septiembre se vendieron 1.161 unidades, el doble que la siguiente marca china de la lista (BYD).

Con estas cifras, y con el objetivo de esquivar los aranceles comunitarios, el anhelo mostrado en 2024 por SAIC para la construcción de una fábrica en suelo europeo ha crecido. En este contexto, y como avanzó FARO en exclusiva, el pasado mes el grupo estableció contactos en la comunidad gallega para analizar las posibilidades la región como su futuro hogar, aumentando así los contactos «preliminares» del año anterior y poniendo en común lo que ofrece Galicia y busca el fabricante: nutrida red de proveedores, mano de obra especializada y conexiones logísticas, principalmente puerto.

Tras aquel punto de partida, representantes de la multinacional china acudieron a comprobar sobre el terreno las posibilidades, reuniéndose con el Igape, la Autoridad Portuaria olívica, con algunos proveedores o con el propio Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga). Despejaron dudas —algunas— y acudieron a la Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra e As Neves (Plisan). Una operación que se repitió este lunes.

Aunque todo se está negociando con estricta confidencialidad, las fuentes conocedoras de la negociación explican que SAIC está intensificando las reuniones con los representantes gallegos. «Ya hubo varias reuniones con ellos», señalan. El grupo chino está en plena búsqueda y la Plisan no es el único polígono gallego que podría cumplir con los requisitos que exige la fábrica de coches, que en cualquier caso apunta a ser inicialmente de ensamblaje de coches CKD (Completely Knocked-Down), es decir, de vehículos despiezados enviados desde el gigante asiático, como hacen el resto de productores que se establecen en Europa o como hace Stellantis con las K9 que se ensamblan en el norte africano (Argelia o Túnez).

Y aunque existe optimismo, Galicia tampoco es la única comunidad que figura entre las candidatas. Aragón, donde además de los proveedores locales se ubicará también la gigafactoría de china CATL, será un hueso duro de roer; lo mismo sucede con la Comunitat Valenciana, donde también habrá otra fábrica de baterías, en este caso de una de las socias de SAIC, Volkswagen. El grupo, que ayer guardó silencio ante las preguntas de este periódico, todavía no ha tomado una decisión.