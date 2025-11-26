Monitorizar el mar desde el espacio con Alén Space
La firma de Nigrán diseñó un satélite para una empresa coreana que vigila fenómenos climáticos
REDACCIÓN
La nigranesa Alén Space acaba de entregar a una de las principales instituciones públicas de investigación tecnológica de Corea del Sur, ETRI, un satélite que prevé revolucionar el sector medioambiental y de las TIC. Se trata de un sistema para verificar el envío de señales a través de boyas oceánicas, que irá al espacio a bordo del cohete Nuri (KSLV-II) .
Uno de los retos que se plantea el proyecto es la verificación del envío de estas señales para recabar información como la temperatura del agua o la altura de las olas.
Durante la misión, esas señales serán transmitidas a este satélite, ETRISat, y, posteriormente, a estaciones terrenas para probar su eficacia en la monitorización en tiempo real de fenómenos climáticos y de las condiciones del mar.
