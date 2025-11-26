Monitorizar el mar desde el espacio con Alén Space

La nigranesa Alén Space acaba de entregar a una de las principales instituciones públicas de investigación tecnológica de Corea del Sur, ETRI, un satélite que prevé revolucionar el sector medioambiental y de las TIC. Se trata de un sistema para verificar el envío de señales a través de boyas oceánicas, que irá al espacio a bordo del cohete Nuri (KSLV-II) .

Uno de los retos que se plantea el proyecto es la verificación del envío de estas señales para recabar información como la temperatura del agua o la altura de las olas.

Durante la misión, esas señales serán transmitidas a este satélite, ETRISat, y, posteriormente, a estaciones terrenas para probar su eficacia en la monitorización en tiempo real de fenómenos climáticos y de las condiciones del mar.