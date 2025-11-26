El ministro uruguayo de Economía está en España y hablará con Moncloa de Cardama

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, aseguró ayer que el Gobierno de su país está trabajando para encontrar una «solución» a la disputa con Astilleros Cardama por el contrato de las dos patrulleras oceánicas y señaló que «seguramente» abordará este asunto durante la reunión prevista con asesores del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Oddone se pronunció sobre esta cuestión durante una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de Efe, Emilia Pérez. El ministro recordó que se han producido «iniciativas de mediación» por parte de asesores de Cardama, como recogió este medio el fin de semana.

El Gobierno uruguayo decidió el pasado octubre rescindir el contrato con Cardama para la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV) por 82,2 millones de euros. Lo hizo, según dijo el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, después de comprobar que la empresa británica con la que se había firmado la garantía de fiel cumplimiento, EuroCommerce Bank, se encontraba en proceso de liquidación. Orsi, afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales.