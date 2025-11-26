La mina de wolframio en Ourense alarga su licencia por 30 años más

La de los denominados minerales raros es una carrera en la que se han embarcado no solo compañías privadas de todo el mundo, sino que también ha motivado acciones de gobierno y alianzas políticas a gran escala: garantizarse el acceso directo a ciertos materiales será determinante.

Una de esas commodities es el wolframio (o tungsteno), cuya extracción acaba de iniciarse en Galicia a cargo de una compañía cotizada sueca, Eurobattery Minerals, dirigida por el español Roberto García Martínez. Esta sociedad ya tiene la propiedad de otro proyecto en la comunidad, en Guitiriz, con elevadas cantidades de níquel en el terreno.

La mina de wolframio está en A Gudiña --a nombre de la mercantil Tungsten San Juan-- e inició los trabajos a cielo abierto ya el pasado agosto con el objetivo de arrancar con la producción a escala industrial para la segunda mitad de 2026. A través de un hecho relevante remitido a sus accionistas, Eurobattery ha informado esta mañana que ha alargado la licencia de esta mina por 30 años más, hasta 2055.

«El apoyo de las autoridades locales y regionales demuestra la importancia de este proyecto para la comunidad autónoma de Galicia y para el desarrollo de una cadena de suministro europea totalmente trazable y responsable para minerales críticos», ha destacado la directora general de Tungsten San Juan, Agne Ahlenius.

El grupo prevé que este proyecto empiece a generar flujo de caja positivo ya el año próximo y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción. De acuerdo a los datos remitidos a los inversores, las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración de wolframio