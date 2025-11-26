El Ibex 35 abre con alzas moderadas y roza los 16.200 puntos

El Ibex 35 ha abierto este miércoles con un alza del 0,34% y roza los 16.200 puntos, mientras el mercado sigue descontando que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará los tipos de interés en diciembre. En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,9%), Acciona (+1,3%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Mapfre (-1,5%), lastrada por el efecto 'ex dividendo', Telefónica (-0,7%) e Iberdrola (-0,33%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada con signo positivo. En concreto, Francfort y París subían un 0,4% en ambos casos; Milán, un 0,35%, y Londres, un 0,2%.

A la espera de que este miércoles la Reserva Federal publique su Libro Beige sobre las condiciones económicas en el país, el Ibex 35, el principal selectivo español, alcanza los 16.195,1 puntos tras avanzar ese 0,34% y trata de recuperar sus máximos históricos. Las ganancias del año son del 39,69%.

En la jornada de este miércoles, también se conocerán en Estados Unidos las peticiones semanales de desempleo, mientras que en el Reino Unido se presenta el presupuesto para 2026, que podría incluir subidas de impuestos.

En el terreno empresarial español, Aedas Homes logró un beneficio atribuido de 20,3 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (de abril a septiembre), lo que supone un descenso del 17,5% respecto a las ganancias de 24,7 millones que se anotó en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la promotora residencial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, registró unas pérdidas atribuidas de 69,5 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, concluido a finales de septiembre, cifra casi tres veces superior (+190,9%) a los 'números rojos' de 23,9 millones que se anotó en el año precedente, según ha informado este miércoles la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,02% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 61,79 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,3%, hasta los 57,94 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1576 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,177%.