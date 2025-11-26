El ERE de Stellantis Vigo contó con 56 voluntarios

La dirección de Stellantis Vigo se reunió con el comité de empresa reducido para analizar el calendario de diciembre, una vez más con alta producción, y tratar temas de importancia como el balance del ERE y ERTE pactados a comienzos de año. Según informó CC OO, un total de 56 personas se se acogieron al plan de salidas de forma voluntaria, por lo que piden mantener el formato para el próximo año.

En cuanto al ERTE, está previsto aplicar el acuerdo inicial que indicaba que, en caso de no gastar los días pactados, se pueda prolongar el expediente hasta diciembre de 2026.

Por otro lado, ayer el grupo celebró un acto en Turín, en la planta de Mirafiori, donde la plana mayor presentó el nuevo Fiat 500 híbrido que se producirá allí, con una estimación de 100.000 unidades. El presidente, John Elkann, y el CEO, Antonio Filosa, estuvieron presentes en una visita y reunión con los medios en el que mostraron su intención de poner a Italia en el centro de su toma de decisiones.

Tanto Elkann como Filosa reiteraron el martes su petición de una mayor flexibilidad en las normas de la Unión Europea sobre emisiones de CO2.