Cinco centros tecnológicos de Galicia logran más de 10 millones del CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) resolvió la convocatoria de 2025 de su programa Cervera. Tras hacer lo propio con el Misiones Ciencia e Innovación, que dejó casi 12 millones de euros a diez empresas gallegas para que desarrollen sus proyectos innovadores, en esta ocasión el organismo ha repartido casi 10,5 millones para cinco de los centros tecnológicos que se ubican en Galicia, con especial relevancia para aquellos establecidos en Vigo y su área de influencia.

El Cervera sirve para apoyar programas estratégicos de I+D+i en cooperación. En este contexto, el CDTI publicó su resolución provisional, en la que adjudica un total de 70 millones de euros en subvenciones para tecnologías vinculadas a la seguridad y defensa (50 millones) y civiles (los otros 20). Los proyectos con sello gallego cuentan con un presupuesto total de casi 50 millones, representando el 70% del total.

En lo que respecta al primer apartado, de los nueve proyectos aprobados y adjudicados hay seis con presencia gallega. En dos de ellos participa el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que este momento delicado de historia (recientemente aprobó un ERE para 96 personas) se adjudicó dos millones de euros entre ambas iniciativas. Un proyecto tiene que ver con la «integración de sistemas autónomos en entornos multidominio» y otro con la «investigación en tecnologías avanzadas para la cognición, simulación táctica y entrenamiento adaptativo en escenarios críticos a través de interfaces extendidas». En el primero participa también el ITG de A Coruña, que ejercer de promotor y se adjudicó 1,26 millones.

En esta línea, el centro coruñés también participa en una alianza de centros que investigarán sobre computación cuántica (la ayuda es de 992.654 euros) y en otro sobre inteligencia artificial (839.958 euros), ambos vinculados a la seguridad y defensa.

De igual forma, las viguesas Gradiant y Aimen participan en dos proyectos diferentes. El primero recibe 1,45 millones para una iniciativa sobre tecnologías cuánticas; el segundo, 882.295 euros para investigar sobre un «traje inteligente táctico y asistido de nueva generación».

En la línea sobre tecnología de aplicación civil, Anfaco-Cytma es socio de un proyecto y líder de otro. En el que participa se adjudica 801.020 euros en un tema que vincula alimentación «resiliencia y salud cognitiva y mental». En el que ejerce de representante, 1,2 millones para estudiar los «ingredientes ómicos» para mejorar el «microbioma, salud y calidad alimentaria».

También el ITG figura en este apartado, con 976.349 euros en un proyecto sobre energía «digital, distribuida, descarbonizada, descentralizada y dinámica».