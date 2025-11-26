Atención, padres gallegos: el Gobierno anuncia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años

Los padres y madres gallegos podrían contar con una nueva ayuda. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció la semana pasada una propuesta al Gobierno para la puesta marcha en de una prestación universal de 200 euros para las familias hasta que los hijos cumplan 18 años.

Esta propuesta forma parte de la declaración institucional no vinculante aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 18 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Según los datos de Eurostat, en España hay un 29,2% de hogares con menores a cargo en los que se vive por debajo del umbral de la pobreza. A nivel internacional, España es uno de los países europeos con mayor población en riesgo de pobreza o exclusión social, solo superada por Bulgaria, Grecia y Rumanía. Con esta medida, el Gobierno buscaría paliar ese riesgo de pobreza entre las familias con hijos a cargo.

Cómo será la prestación universal para familias

El documento aprobado por el Ejecutivo resulta claro sobre el fondo de la propuesta: «La desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia». Las dificultades en su escolarización o en su rendimiento académico son algunos de los problemas que suelen enfrentar los menores en esta situación; problemáticas que pueden terminar por estigmatizarlos y limitar su desarrollo.

Una de las claves de esta medida está en su universalidad; todas las familias podrán acceder a la ayuda sin importar su situación laboral o su renta. Sin embargo, el principal escollo para su aplicación es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que todavía no hay una fecha prevista para su implementación.

Por el momento, lo que sabemos es que se trataría de un ingreso de 200 euros al mes (2.400 anuales) destinado a cada menor hasta que alcance la mayoría de edad.

Todavía quedan por conocer los detalles sobre cómo se aplicará y qué requisitos tendrán que cumplir las familias para beneficiarse, pero se espera que esta medida sea complementaria a otras prestaciones que puedan percibir los progenitores como el Ingreso Mínimo Vital.