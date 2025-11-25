La gestora alemana Yielco lanza un nuevo fondo de 300 millones con la vista puesta en España

La gestora alemana Yielco Investments ha lanzado un nuevo fondo de fondos (fund of funds o FoF en el argot especializado) de 300 millones de euros, el tercero de estas características, que aspira a invertir en quince fondos de private equity europeos, entre ellos al menos uno español, el primero el cuarto que está levantando la gestora PHI Investment, que con sus últimos fundos ha adquirido empresas como Compañía del Trópico (matriz de las cafeterías de Café y Té y Panaria) o la porcelánica Lladró.

La compañía de inversiones nacida en Múnich en 2011, que actualmente tiene 12.000 millones de euros en activos bajo gestión, articulará este nuevo fondo, Yielco Private Equity Europe III, a través de dos vehículos, uno con sede en Luxemburgo y otro una sociedad de capital riesgo (SCR) en España. Esta última, aún pendiente de del visto bueno definitivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aspira a levantar 20 millones de euros entre inversores nacionales. El primer cierre, de 200 millones, se espera para la primera quincena de enero.

El nuevo fondo de Yielco invertirá en alrededor de quince fondos de private equity (capital riesgo o capital privado) en diferentes geografías europeas. Según confirmó María Sanz, socia de Private Equity de la gestora, ya disponen de cuatro vehículos identificados, uno primero ya firmado, de origen británico, y tres en la fase final de estudio en España, Países Bajos y Noruega. El español será el cuarto fondo de la gestora PHI Investment, que actualmente está en fase de fundraising (levantamiento de capital). En el pasado, la gestora ha invertido también en fondos de Sherpa, Asterion Industrial Partners e Incus Capital.

"Con PHI hemos coinvertido en dos transacciones en España y otra en Alemania con buenos resultados y estamos negociando otra transacción con ellos. En el caso de las gestoras holandesa y noruega son vehículos de 200 y 150 millones, respectivamente, en los que también invertimos en el pasado. Los tres están en fase de legal due diligence, pero nuestra idea es cerrarlo antes de diciembre. El cuarto es un fondo inglés pequeño en secundario —con cierta exposición en España—, que tiene la mayor parte de su cartera en venta", añade Sanz.

Objetivo de rentabilidad por encima del 14% anual

La estrategia de inversión de Yielco Private Equity Europe III será comprar compañías por debajo de su valor intrínseco. "Suelen ser transacciones oportunistas. Por ejemplo, activos que han salido a subasta y no se cerró el proceso con éxito o la venta de una división de una empresa grande. Este tipo de transacciones requieres de mucho trabajo operativo, pero a cambio se pueden comprar más baratas, entre un 40% o un 50% por debajo de mercado utilizando y utilizando muy poca deuda, nunca más de tres veces el ebitda", comenta María Sanz.

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al 14% anualizado, aunque en anteriores programas de inversión se lograron superar, alcanzando una TIR neta entre el 15% y el 17%. La vida del fondo se estructurará en un periodo de compromisos de entre dos y tres años, con aportaciones durante seis o siete y que empiecen las primeras distribuciones entre el cuarto y quinto ejercicio.