Un experto en derecho laboral advierte a los trabajadores gallegos: «Que no te extrañe que cobres menos en tu nómina de noviembre y de diciembre»

El asesor laboral, Jose Ramón López Martínez (@tu_blog_fiscal), advierte: «Que no te extrañe que cobres menos en tu nómina de noviembre y de diciembre». Y es que los trabajadores gallegos podrían llevarse una sorpresa con las nóminas de estos meses debido al ajuste habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque pueda resultar inesperado para muchos, López recomienda revisar la nómina con calma e identificar dónde se aplica esta reducción. Como explica el experto, las empresas están obligadas a realizar una regularización antes de que termine el año fiscal, para lo que deben aplicar un mínimo exigido en función de la situación personal del empleado y de su sueldo bruto.

Regular el IRPF antes de terminar el año

«Cuanto más alto es el salario y menos cargas familiares tiene, mayor será el porcentaje de IRPF», comenta el asesor. Este ajuste al final del año tiene una explicación. Al empezar el ejercicio fiscal, la empresa estima la retención del IRPF basándose en los datos que el trabajador le ha dado (salario bruto, hijos, estado civil o discapacidad), pero a medida que el año avanza, alguno de esos parámetros puede variar. Ya sea por recibir pluses imprevistos, cambios en la situación personal o un aumento en la jornada; estos cambios afectan a la retención.

Si tu empresa detecta que estos cambios hacen que tu retención sea inferior a lo que corresponde por ley, tendrán que ajustar el IRPF al final del año para compensar y cuadrar las cuentas.

«Si ven que se están quedando cortos y tendrían que aplicarte un IRPF superior, lo que hacen en noviembre y diciembre es subirte el IRPF para que quede cuadrado y se pague por lo menos el mínimo que exige la Agencia Tributaria», apunta José Ramón López.

Cómo encontrar el ajuste en tu nómina

Este ajuste es muy fácil de identificar. Al revisar tu nómina de estos meses, podrás encontrar el apartado en el que se detalla el porcentaje del IRPF que se te está aplicando. Si coincide con una reducción de tu sueldo, lo más probable es que identifiques que este porcentaje es mayor al de los meses anteriores. Es importante destacar que con el ajuste no pierdes dinero, solo adelantas lo que te corresponderá pagarle a Hacienda en tu próxima declaración de la renta.

Para evitar esta situación imprevista, el asesor recuerda que «como trabajador, puedes ponerte el IRPF que quieras siempre que esté por encima del mínimo que exige Hacienda». Además, si subes tu retención por encima de lo necesario, te lo terminarán devolviendo al hacer la declaración de la renta.

Si tu nómina ha bajado en noviembre o diciembre, lo más recomendable es que sigas estos pasos:

Revisar el tipo de IRPF de tu nómina y compararlo con las anteriores.

Consulta con tu departamento de Recursos Humanos si han hecho el ajuste.

Conserva los justificantes que puedas aportar en tu próxima declaración de la renta.

La recomendación de los expertos para evitar estos sobresaltos es que ajustemos el tipo de retención a nuestra situación de la forma más fiel posible a nuestra situación personal y laboral.