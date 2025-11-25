KPMG nombra como socio de Deal Advisory en Galicia a Diego Comendador
REDACCIÓN
KPMG ha nombrado a Diego Comendador Gil nuevo socio responsable del equipo de asesoramiento financiero a empresas en Galicia, «reforzando así su compromiso con el crecimiento económico de la región y con el acompañamiento estratégico a las empresas gallegas en sus procesos de transformación, expansión y consolidación», informó la compañía en un comunicado. Comendador, más de 15 años de experiencia en asesoramiento financiero y estratégico, ya lidera un equipo de profesionales distribuidos entre Vigo y A Coruña.
«Con Diego al frente, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer un asesoramiento cercano, riguroso y con impacto real en el negocio», ha destacado el socio responsable de KPMG en Galicia, Daniel Fraga. «Nuestro objetivo es estar al lado de empresarios y directivos, ayudándoles a identificar oportunidades, gestionar riesgos y tomar decisiones estratégicas que impulsen su crecimiento sostenible», ha remachado el propio Comendador.
