«H2RCV», el proyecto que busca prevenir incendios en el monte gallego en el que participa el CTAG
La iniciativa desarrollará un vehículo prototipo plataforma forestal robotizada accionado por pila de combustible de hidrógeno
R. V.
Pistoletazo de salida para H2RCV, la innovadora iniciativa estratégica para el desarrollo de maquinaria sostenible y de alta tecnología que busca reducir emisiones y prevenir incendios en el monte gallego. La sede de TMC Cancela (Tordoia. A Coruña) acogió ayer la presentación de este proyecto en el que también participa el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Neuwalme y LMB Twice. El objetivo es crear nueva plataforma robotizada basada en hidrógeno verde para la descarbonización de operaciones de trituración y mantenimiento en entornos forestales y zonas verdes.
H2RCV es una iniciativa cofinanciada por la Xunta de Galicia a través de los fondos europeos FEDER. El resultado final será un vehículo prototipo plataforma forestal robotizada accionado por pila de combustible de hidrógeno.
Con este sistema se mejorará la seguridad en actividades de riesgo en entornos forestales complejos y zonas verdes. Por sí solo podría cubrir parte de la demanda de trituración y mantenimiento forestal en Galicia.
Además, se conseguirá reducir el impacto ambiental y la huella de carbono de los procesos de trituración y desbroce forestal y fomentar el cuidado y mantenimiento de bosques, plantaciones, cultivos, bordes de camino y carreteras, etc., reduciendo el riesgo de incendios y el crecimiento descontrolado de la vegetación.
